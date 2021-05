Boletos, abonados y reglas: Así será el regreso de aficionados al Estadio Azteca

Tuvieron que pasar 14 meses para que el Estadio Azteca volviera a recibir aficionados en las tribunas. La pandemia del coronavirus alejó a los seguidores de los inmuebles del futbol mexicano, en especial en en Valle de México, la última zona del país que pasó de naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico, pero la espera ha terminado y el Coloso de Santa Úrsula lucirá público en las tribunas para el cierre de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.

Tanto Cruz Azul como América jugarán con aficionados en las tribunas para la vuelta de sus respetiva series, contra Toluca y Pachuca y será el único inmueble que podrá abrir en la capital, pues el resto de los equipos de futbol de la Ciudad de México ya terminaron actividad, entre ellos Atlante y Pumas, tanto varonil como femenil.

¿Cómo será el regreso de los aficionados al Azteca?

El Estadio Azteca sólo tiene permitido una capacidad del 25 por ciento. Tras las remodelaciones, el inmueble redujo su capacidad total a 87 mil 523 aficionados, por lo que para el fin de semana podrán ingresar un máximo de 21 mil 800 seguidores.

A través de un comunicado se compartieron siete puntos sobre el protocolo de sanidad, antes y durante el ingreso al estadio.

¿Cómo puedo adquirir mis boletos?

Los boletos no se venderán en las taquillas del estadio, sólo podrás adquirirlo en línea con un máximo de cuatro entradas. Una vez que tengas tu entrada, deberás escanear en el celular el código QR de su sección antes de llegar a tu lugar.

Los boletos los podrás adquirir a través de ticketmaster, y por acá te dejamos el link para los dos partidos de este fin de semana.

¿Qué es lo que no debo hacer en el estadio?

Si no llevas cubrebocas, no podrás entrar al estadio y una vez dentro del inmueble no podrás quitárterlo. En otros inmuebles ya han sacado a personas por insistir en no usar cubrebocas y en el Azteca no será la excepción.

Uno de los aspectos importantes es evitar las aglomeraciones, por lo tanto debes permanecer en tu grupo de máximo cuatro personas, de modo que no debes interactuar con otros grupos. No podrás consumir cerveza (no habrá venta), ni fumar.

América dará prioridad a sus abonados

En un comunicado, el equipo azulcrema informó que dará preferencia a sus abonados, de modo que la venta al público general será parte de la segunda fase.

“El club tomará en cuenta a los abonados como los principales invitados especiales, considerando todas las medidas de seguridad y sanidad que indicó el gobierno de la Ciudad de México, entre ellas un aforo del 25 por ciento”, indicó el club capitalino.

Debido a las restricciones de sana distancia, los lugares de los abonados sufrirán cambios. “Recuerda que tu lugar está asegurado, sin embargo, por las restricciones de espacio podrías ocupar otros lugares”.

Si eres abonado podrás adquirir entradas desde este miércoles 12 de mayo a partir de las 11:00 horas y hasta las 23:00.

¿Y si no soy abonado?

Si no eres abonado, tendrás que esperar a la liberación de boletos en la venta general. En el caso del partido entre América y Pachuca, podrás adquirir máximo cuatro boletos a partir del jueves 13 de mayo a las 11:00 horas y hasta agotar existencias.

Si eres aficionado de Cruz Azul, puedes adquirir tus boletos desde este miércoles 12 de mayo a partir de las 12:00 horas y hasta agotar existencias.