Lo que necesitas saber: Las autoridades capitalinas resguardaron la zona del accidente hasta la llegada de los peritos.

Un aficionado falleció en el Estadio Banorte momentos antes del partido entre México vs Portugal. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un hombre, en aparente estado de ebriedad, intentó saltar del primer al segundo nivel del estadio por la parte externa; sin embargo, terminó cayendo hasta la planta baja.

Aunque recibió atención médica, falleció en el lugar. La reinauguración del estadio terminó en tragedia para él y el resto de sus seres queridos.

Fotografía David Duran Islas para Sopitas.com

Secretaría de Seguridad confirma muerte de aficionado en el Estadio Banorte

La Secretaría de Seguridad de la CDMX confirmó la muerte del aficionado, un hombre de aproximadamente 27 años de edad, al interior del Estadio Banorte. De acuerdo con los últimos reportes, el accidente sucedió en el palco número 51.

Y aunque no dieron mucho detalles al respecto, sí sabemos que el accidente está relacionado con el consumo de alcohol.

“En la zona de palcos del Estadio Banorte, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida“.

Fotografía @MrElDiablo8 vía X

Tras la muerte del aficionado, las autoridades resguardaron la zona hasta la llegada de los peritos. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Brugada también confirmó que el estadio tiene protocolos para prevenir accidentes, sin embargo, el estado en el que aparentemente se encontraba la víctima los tomó por sorpresa.