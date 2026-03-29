La Selección Mexicana y Portugal empataron 0-0 (como lo predIjeron Los Simpson) en el partido amistoso que marcó la reinauguración del Estadio Banorte, lo cual deja diversas lecturas.

Por un lado, la fiesta del Coloso de Santa Úrsula quedó incompleta ante la falta de gol, sin embargo el resultado no es tan malo si se toma en cuenta que el Tricolor le empató a uno de los equipos protagonistas y candidatos a llegar a las instancias finales de la Copa del Mundo. Ahora, el discurso habría sido diferente si la ‘Hormiga’ no hubiera fallado ese cabezazo solito.

¡NO TE LO PUEDO CREER! ¡Era GOL CANTADO DE LA HORMIGA! ¡Quiñones le puso un BOMBÓN pero el de Chivas no la pudo aprovechar! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/DRrOaOW7y6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

Al finalizar el partido, los aficionados que se gastaron un billetote para comprar boletos para este partido, no vieron a Cristiano Ronaldo, tampoco vieron goles y por ello abuchearon a los dos equipos tras escucharse el silbato final, aunque el sonido local trató de opacar la reacción de la banda con música.

Lamentablemente, previo al partido, una persona en aparente estado de ebriedad, falleció por querer bajar del segundo nivel al primero, por la parte externa. Esta persona cayó a la planta baja.

Hormiga González y el ‘Tala’ Rangel, protagonistas del México vs Portugal

‘Tala’ Rangel fue titular y por cuarto partido consecutivo dejó el arco de la Selección Mexicana en cero. El portero de las Chivas atajó al menos cuatro balones importantes y salvó al Tricolor de errores en las salidas.

La ‘Hormiga’ entró de cambio en los últimos minutos y estuvo a nada de marcar el gol del triunfo, pero el delantero del Rebaño perdonó.

Tala Rangel evitó los goles de Portugal / Mexsport

El ‘Vasco’ Aguirre se va con tarea

Javier Aguirre tendrá que trabajar las salidas desde abajo, pues en éstas se cometieron errores que pusieron en jaque a la zona baja de manera innecesaria. Primero fue con Obed Vargas, quien no ha tenido actividad en el Atlético de Madrid y quizá el poco ritmo de juego le pasó factura ante Portugal y exhibe que no está para ser titular. Para su fortuna, el ‘Tala’ Rangel sacó las papas del fuego.

En el segundo tiempo el error fue del ‘Piojo’ Alvarado, quien le abrió la puerta a Bruno Fernandes quien se metió al área y al buscar la diagonal, obligó a Johan Vasquez a barrerse antes de que fusilaran al ‘Tala’. Ambos salieron de cambio.

Lo mejor del México vs Portugal en el Estadio Banorte

La ‘Hormiga’ entró de cambio y casi marca el primer gol del partido

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Otro error en la parte baja, en la cual el ‘Piojo’ Alvarado regaló el balón a Bruno Fernandes. Johan Vásquez resolvió de forma milagrosa.

¡ERES ENORME, JOHAN VÁSQUEZ! El del Genoa ARRIESGA EL FÍSICO y se hace gigante para evitar el gol portugués #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/aqhtKzfnoY — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

Tala Rangel resolvió bien esta jugada en la cual Obed Vargas regó el tepache gacho.

¡Qué esta pasando!



Rául el 'Tala' Rangel evitó que Portugal abriera el marcador. #MásAcciónMásDiversión #MiSelecciónAzteca@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRNsdn



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El golazo que iba a hacer Joao Felix, por Dios

¡Qué jugada!



Bruno puso el balón al segundo palo y João Félix se quedó nada de marcar el primero.#MásAcciónMásDiversión #MiSelecciónAzteca@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRNsdn



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A Álvaro Fidalgo le faltaron piernas para marcar el primer gol en el remodelado Estadio Banorte