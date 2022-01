Dice Esteban Ocon que la Fórmula 1 será más interesante que el futbol a partir de 2022

La Fórmula 1 comenzará una nueva etapa en la que destacan los límites de presupuesto. Esto abre la posibilidad a que más equipos entren a la pelea por los campeonatos y no solo Mercedes o Red Bull como vimos en los últimos años. Esteban Ocon es consciente de la oportunidad que esto representa para Alpine y considera que es una gran oportunidad para que más gente se apasione por este deporte.

Lo que sucedió en 2021 con la disputa entre Max Verstappen y Lewis Hamilton llamó la atención y otro factor importante es la serie de Netflix ‘Drive To Survive’. Estos y más ingredientes acercan a los aficionados al automovilismo y desde el punto de vista del piloto francés, provocarán un crecimiento todavía más grande.

“Creo que es fantástica la forma en que la Fórmula 1 está evolucionando. Hay cosas que podemos mejorar para ser mejores, pero la forma en que intentamos es interesante, las carreras, las oportunidades que hay… todo es una locura hasta la última vuelta.

“La última vuelta de 2021 resume bien toda la temporada porque así ha sido y si los autos están todavía más parejos, esto podría ser más interesante que ver futbol. Todo el mundo habla de la Fórmula 1, tengo amigos que no estaban muy interesados y ahora lo ven por completo. Es genial. También es agradable que se introduzcan nuevos formatos, nos da la oportunidad de pelear incluso si no éramos tan rápidos como para llegar al Top 10“, declaró Esteban Ocon en entrevista con Autosport.

Y por supuesto, Ocon sabe que las modificaciones serán positivas más allá de la interacción con los seguidores.

What were your Top 3️⃣ moments of 2021, @OconEsteban? pic.twitter.com/znCegl1gjZ

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) December 27, 2021