Lo que necesitas saber:

El festival se realizará el 7 y 8 de noviembre y ya se dio a conocer el lineup completo.

Parece que este es el año de la música electrónica en México. Tenía mucho tiempo que no veíamos tantos festivales del género en el país… y sí, a la lista se une Ultra México 2026, que trae un lineup de aquellos.

Imagínense nomás ver a Afrojack, Alesso, Armin Van Buuren y Hardwell en un solo fin de semana… parece gran plan, ¿no?

Ultra México 2026 lineup boletos
Imagen ilustrativa. Foto: redes sociales de Ultra México

El lineup completo de Ultra México 2026

Pero claro que hay más nombres de lujo en el cartel de este festival que se realizará del 7 y 8 de noviembre en el Estadio Banorte (o bueno, Estadio Azteca parea los nostálgicos).

Te dejamos el cartel completo de Ultra México 2026:

  • Afrojack
  • Alesso
  • Armin Van Buuren
  • Art Bat
  • Boris Brejcha
  • Boys Noize
  • CamelPhat
  • Eric Prydz
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Este es el lineup de Ultra México 2026. Aún faltan por anunciar más actos. Foto: redes sociales de Ultra México.
  • Hardwell
  • Klangkuenstler
  • Levity
  • Marlon Hoffastadt
  • Miss Monique
  • Sara Landry
  • Subtronics
  • Steve Angello

Actos adicionales:

  • Anunnakis
  • Bashkka
  • Bautista
  • Crystal
  • David Triana
  • Emiliano DeMarco
  • Garret David
  • Isabella
  • Kassie
  • Laura Van Dam
  • Le Twins
  • Mariana Bo
  • Metrika
  • Michael BM
  • Mirá Mirá
  • Nathia Kate
  • O. Bee
  • Tomas Station
  • Olly James
  • Pato Shoucair
  • Ramiro Puente
  • Sandro Bianchi
  • Zaa
Se han sumado más actos al festival Ultra.
Lineup Ultra México 2026 / Imagen: Ultra México

Precios de los boletos para Ultra México 2026

Como dijimos, este es solo un avance del lineup porque el festival planea anunciar más artistas próximamente. Y bueno, mientras se revela quiénes más le entran, acá te dejamos el dato de los precios de boletos para Ultra México 2026.

  • Abono general para los dos días: $2905 pesos (ya con cargo por servicio)
  • VIP dos días: $5012 pesos (ya con cargo por servicio)

Por el momento, no se ha especificado si habrá venta de boletos individuales para el festival. Pero actualizaremos esta info en cuanto si se anuncia esa modalidad. Aquí puedes adquirir los boletos.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Editor de Música en Sopitas.com; a veces escribo y hablo de otras cosas. Egresado de FES Aragón UNAM. Los gatos y la música son necesidad absoluta.

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