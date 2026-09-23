Ultra México 2026 se realizará el 7 y 8 de noviembre con un lineup que incluye a Afrojack, Alesso, Armin Van Buuren, ArtBat, Boris Brejcha, Boys Noize, Eric Prydz, Hardwell y más.

Lo que necesitas saber: El festival se realizará el 7 y 8 de noviembre y ya se dio a conocer el lineup completo.

Parece que este es el año de la música electrónica en México. Tenía mucho tiempo que no veíamos tantos festivales del género en el país… y sí, a la lista se une Ultra México 2026, que trae un lineup de aquellos.

Imagínense nomás ver a Afrojack, Alesso, Armin Van Buuren y Hardwell en un solo fin de semana… parece gran plan, ¿no?

Imagen ilustrativa. Foto: redes sociales de Ultra México

El lineup completo de Ultra México 2026

Pero claro que hay más nombres de lujo en el cartel de este festival que se realizará del 7 y 8 de noviembre en el Estadio Banorte (o bueno, Estadio Azteca parea los nostálgicos).

Te dejamos el cartel completo de Ultra México 2026:

Afrojack

Alesso

Armin Van Buuren

Art Bat

Boris Brejcha

Boys Noize

CamelPhat

Eric Prydz

Este es el lineup de Ultra México 2026. Aún faltan por anunciar más actos. Foto: redes sociales de Ultra México.

Hardwell

Klangkuenstler

Levity

Marlon Hoffastadt

Miss Monique

Sara Landry

Subtronics

Steve Angello

Actos adicionales:

Anunnakis

Bashkka

Bautista

Crystal

David Triana

Emiliano DeMarco

Garret David

Isabella

Kassie

Laura Van Dam

Le Twins

Mariana Bo

Metrika

Michael BM

Mirá Mirá

Nathia Kate

O. Bee

Tomas Station

Olly James

Pato Shoucair

Ramiro Puente

Sandro Bianchi

Zaa

Lineup Ultra México 2026 / Imagen: Ultra México

Precios de los boletos para Ultra México 2026

Como dijimos, este es solo un avance del lineup porque el festival planea anunciar más artistas próximamente. Y bueno, mientras se revela quiénes más le entran, acá te dejamos el dato de los precios de boletos para Ultra México 2026.

Abono general para los dos días: $2905 pesos (ya con cargo por servicio)

VIP dos días: $5012 pesos (ya con cargo por servicio)

Por el momento, no se ha especificado si habrá venta de boletos individuales para el festival. Pero actualizaremos esta info en cuanto si se anuncia esa modalidad. Aquí puedes adquirir los boletos.