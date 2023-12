Lo que necesitas saber: La película de Brad Pitt sobre Fórmula 1 fue retrasada hasta el 2025.

El 2024 no solo estará lleno de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, Copa América, Leagues Cup o Champions League, también tendrá varios estrenos que a más de un fan del deporte les interesan y no, no solo estamos hablando de Drive to Survive, también de una futbol americano, atletismo y más.

En el 2023 disfrutamos de la serie de ‘Messi meets América’, ‘Beckham’, la película del equipo de Fórmula 1, Brawn, entre otras, todas las que lograron atrapar a los aficionados más allá de una carrera o un partido.

Series y películas deportivas a estrenarse

Tenemos que empezar por Drive to Survive, la serie que tratará sobre todo lo que se vivió en la temporada 2023 de la Fórmula 1, eso sí, tienes que saber que tiene más drama que nada, pero que cumple con el objetivo de entretener y capturar nueva audiencia.

La sexta temporada llegará a Netflix el próximo 23 de febrero del 2024, coincidirá con el último día de los test de pretemporada del ‘Gran Circo’ en Bahrein, váyanse preparando para ver más de un capítulo del Gran Premio de Las Vegas, la carrera más cara de la temporada y la que se llevó los reflectores, primero por una coladera y luego por el espectáculo que Charles Leclerc y Checo Pérez nos regalaron.

Race for glory: Ferrari vs Lancia

Otra cinta que se estrenará en el 2024 será Race for glory: Ferrari vs Lancia inspirada en aquella rivalidad que vivieron ambas marcas por allá de 1983 cuando pelaron por el Campeonato del Mundo de Rallyes.

En está película veremos de nueva cuenta a Daniel Brühl, quien hace unos encarnó el papel de Nikki Lauda en Rush: Pasión y Gloria, pero está vez en el papel de Roland Gumpert, su estreno en cines será el próximo 5 de enero, aunque también estará disponible en plataformas digitales.

Ferrari | Estreno 15 de Febrero 2024

Y en más del automovilismo, la película biográfica de Enzo Ferrari llegará a los cines en México el 15 de febrero del 2024. Protagonizada por Adam Silver, ‘Ferrari’ retrata la vida personal del hombre detrás del imperio del ‘Cavallino Rampante’, los obstáculos financieros que casi lo llevan a la bancarrota, la doble vida que tuvo con su esposa Laura y con su amante Lina Lardi.

Aunque sin duda, uno de los momentos más complicados que le tocó vivir a Enzo fue la muerte de su hijo Dino cuando tenía tan solo 24 años de edad a causa del distrofia muscular.

The Underdoggs | 26 de enero

Dejando de lado el automovilismo, The Underdoggs es una cinta protagonizada por Snoop Dogg y digamos que tiene una trama similar al de ‘Golpe Bajo’ de Adam Sandler; una estrella del futbol americano que se fue por el mal camino, va a dar a la cárcel y tiene que entrenar a un equipo que lo hace volver a ‘enamorarse’ de su deporte.

The Underdoggs se estrenará en Prime Video el 26 de enero.

Los más rápidos del planeta

Otra serie que está cocinando Netflix es ‘Los más rápidos del planeta’ que hablará sobre los velocistas más rápidos de todo el mundo, desde Costa de Marfil hasta Estados Unidos.

La serie retratará cómo es la mentalidad de los deportistas de alto rendimiento de distintas partes del mundo y está a cargo de los mismos productores de Drive to Survive. Aunque todavía no hay fecha de estreno, se espera que vea la luz en el verano del 2024 y constará de 6 episodios de 45 minutos.

Santi Giménez, el documental

En está lista no podíamos dejar fuera al documental de Santiago Giménez, ese que prepara el Feyenoord sobre la llegada del delantero mexicano a la Eredivisie. Y es que el ‘Bebote’ se ha convertido en toda una figura en Países Bajos gracias a su goles.

En su primera temporada en Europa se coronó campeón de la Liga y sus goles fueron clave para el título de la Legión. Eso sí, habrá que esperar por la fecha de estreno, ya que el club solo confirmó que habrá documental, pero no dio más detalles.

Y sí se preguntan por la película Apex protagonizada por Brad Pitt, todavía no hay fecha de estreno, incluso se informó que su postproducción fue retrasada por la huelga de escritores que hubo en Hollywood durante el 2023 y lo más seguro es que llegue a los cines hasta el 2025.

¿Qué otra cinta nos faltó en la lista?

