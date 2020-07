Así ha sido la “evolución” de José Mourinho desde el día que se nombró ‘The Special One’

José Mourinho es uno de los mejores técnicos de la época. Sin embargo, hace algunos años él mismo se nombró ‘The Special One‘ en una conferencia de prensa difícil de olvidar. Eso sí, pidió que no llamarán arrogante.

En 2004, José Mourinho acaba de ganar la Champions League con el Porto y se preparaba para iniciar una nueva aventura con el Chelsea en la Premier League. El reto de dirigir al equipo de Londres no era tan grande para alguien “especial” y así lo declaró durante su presentación en Stamford Bridge.

“Por favor no me llamen arrogante porque lo que estoy diciendo, es verdad. Soy campeón de Europa, entonces no soy uno más del montón. Creo que soy ‘Special One’“, declaró el técnico portugués.

Las reacciones no se hicieron esperar. José Mourinho estaba en la cima y nadie podía negarlo. Sin embargo, a más de 15 años de aquella declaración, tiempo en el que incluso ya vivió dos etapas con el Chelsea, ¿qué ha pasado con ‘The Special One‘?

Chelsea (2004-2008)

Nadie bajó a José Mourinho del pedestal en el que estaba en ese momento. Llegó a la Premier League para conquistar un histórico bicampeonato con el Chelsea, dos títulos más de FA Cup, uno de la Copa de la Liga y otro de la Supercopa, conocida como Community Shield, fueron suficientes para que se confirmara como ‘The Special One’.

El balance de José Mourinho fue de 124 victorias, 38 empates y tan solo 22 derrotas en los 184 partidos que dirigió al Chelsea. Quizá su única “deuda” fue Europa. ‘The Special One’ metió en dos ocasiones a los ‘blues’ a las semifinales de Champions League, pero en ambas ocasiones fue eliminado por el Liverpool. Fue en esa etapa donde prefirió a Drogba sobre Ronaldinho.

Inter de Milan (2008-2010)

Después de conquistar Portugal e Inglaterra, era momento de hacerlo en Italia. En junio del 2008, José Mourinho fue nombrado técnico del Inter de Milan. En ese momento ya sonaba en el radar de equipos como el Real Madrid o el Barcelona.

El primer título que disputó, lo ganó. El Inter derrotó a la Roma en la Supercopa de Italia y ese sólo sería el comienzo de un camino enorme para ‘The Special One’ en Italia. Ganó la Serie A, la Coppa Italia y la Champions League en su primera temporada. Repitió el título de liga en su segundo año, pero ya era momento de probarse con un gigante de Europa.

Real Madrid (2010-2013)

El Real Madrid logró el ‘fichaje’ de José Mourinho y aunque muchos lo recuerden como algo negativo, no podemos negar que le devolvió la garra europea a los ‘merengues’. En ese entonces, los blancos tenían una maldición de Octavos de Final de la Champions League.

Sin embargo Mourinho rompió con ese estigma. ‘The Special One’ llevó al Real Madrid hasta las semifinales de la Champions League, donde el Barcelona los eliminó. Fue esa etapa en donde la afición y los medios comenzaron a compararlo con Pep Guardiola y ahí, el portugués se hizo de una “mala fama”.

Aún así, José llevó al Real Madrid a conquistar La Liga Española con un récord de puntos y goles. Así como la Copa del Rey y la Supercopa de España. Su mala relación con algunos de los futbolistas, lo dejaron fuera del Santiago Bernabéu.

Chelsea (2013-2015)

Mourinho volvió a Stamford Bridge para vivir una nueva etapa con el Chelsea. Dicen que las segundas partes no son buenas pero la del portugués, sí lo fue. Los ‘blues’ volvieron a ganar la Premier League y otra vez se instalaron en las semifinales de la Champions League. Sin embargo fue el Atlético de Madrid el que los dejó fuera en esa ocasión.

En esta ocasión fueron dos años nada más pero ‘The Special One’ volvió a dejar Stamford Bridge con números positivos. Fueron 136 partidos los que dirigió, consiguiendo 80 victorias, 27 empates y 29 derrotas. Fue cesado en diciembre del 2015.

Manchester United (2016-2018)

Su abrupta salida del Chelsea dejó a José Mourinho sin dirigir por primera vez en quince años. Fue un lapso pequeño, antes de que fuera anunciado como entrenador del Manchester United, tras un par de etapas desastrosas del club con David Moyes y Louis van Gaal.

Si bien, fracasó en el intento de devolver al Manchester United a la cima de la Premier League, sí regresó a los ‘Red Devils’ a la Champions League, al coronarse campeón de la Europa League en su primer año. Mismo en el que ganó la Community Shield y la Copa de la Liga.

Se habló más de su mala relación con Paul Pogba que de lo que conseguían dentro del terreno de juego. En diciembre del 2019, tras una derrota ante el Liverpool, fue cesado del Manchester United. ‘The Special One0’ era despedido por segunda vez en su carrera.

Tottenham (2019-Actualidad)

Luego de la repentina salida de Mauricio Pochettino del Tottenham, los Spurs firmaron por tres temporadas y media a Mourinho. La misión es regresarlos a la Champions League pero el camino no ha sido nada fácil. ¿Está la carrera de ‘The Special One’ en declive?