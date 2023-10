Lo que necesitas saber: Tyreek Hill tiene uno de los contratos más lucrativos para un receptor en la NFL

Para algunos, la NFL significa más que National Football League -sus siglas en inglés-, porque es la vida misma. Peeeeeeeeeero, para otros es la “No Fun League”, una liga sin diversión… y si no nos creen, pregúntenle a Tyreek Hill.

Sí, muchos aficionados se han quejado de que la NFL impone ciertas reglas para proteger excesivamente algunos jugadores, especialmente a los QB’s, ellos dicen en pro del espectáculo.

La cosa es que, la NFL sigue siendo está en el ojo del huracán con ciertas decisiones, reglas y estatutos, como el que atacó al receptor de los Dolphins y la franquicia de Miami.

Tyreek Hill, receptor principal de los Dolphins – Foto: Getty Images

La multa por no usar calcetines para Tyreek Hill

No manches, esto para nada es broma y sinceramente parece sacado de un libro de chistes -y no de los buenos-. ‘Cheetah’ le dijo a The Palm Beach Post que la NFL le notificó sobre una multa que recibiría.

¿Por qué de la multa? Bueno, primero fue en el partido entre Dolphins y Broncos, aquel en el que Miami le hizo 70 puntos a los Broncos, sin tupper, 70 en el emparrillado.

Aquí va lo increíble, porque la NFL decidió multar a Tyreek Hill por siete mil dólares (127 mil 134 pesos mexicanos) por no usar calcetines en el campo. ULTRAMEGATURBO KHÉ?!

“En el partido de los Broncos , el primer touchdown, no tenía calcetines puestos. Pero me estaban poniendo una vía intravenosa y no quería llegar tarde a la obra. Así que no tuve tiempo de ponerme los calcetines“, dijo.

Ya les mencionamos que no es broma, todo ese dinero por no usar calcetines y justificadamente. Puede sonar a locura y la neta es que lo es, pero la NFL aplica la de “mi balón, mis reglas” y ni cómo decirle algo.

El receptor no traía calcetines – Foto: Getty Images

‘Cheetah’ apeló la decisión de la liga

Cuando Tyreek Hill recibió el sobre de la NFL, su reacción fue de incredulidad, porque neta tanto dinero por unos calcetines, no tiene ningún sentido en la vida.

Así que, como era de esperarse, el receptor tenía que apelar esta multa de la NFL y así lo hará. Aunque sabe que no le quitarán ese castigo económico, pero sí que se reduzca un poquito.

“Eran como $7,000, pero estoy apelando y cuando apele probablemente se reducirá“, aunque el problema no es el dinero, porque Tyreek Hill es millonario, pero tiene que ver con no dejar ganar tanto a la NFL.

El receptor apelará su más reciente multa – Foto: Getty Images

