Lo que necesitas saber: Checo Pérez abandonó el Gran Premio de México después de un toque con Charles Leclerc en la primera curva.

Charles Leclerc arrancó en la Pole Position el Gran Premio de México, sin embargo, no pudo quedarse con la victoria porque un toque con Checo Pérez en la primera curva lo hizo perder varios lugares y al mexicano lo dejó fuera de la carrera.

El abandono de Checo dejó muy dolido a un sector de la afición que abucheó al hombre de Ferrari después de la carrera, en una conducta antideportiva y que no tiene justificación, pues Charles estaba en medio de los dos Red Bull y no tenía espacio para evitar el contacto.

Checo Pérez quedó fuera del Gran Premio de México / Foto: Reuters

“No fue a propósito”: Charles Leclerc

En la primera curva del Gran Premio de México, Charles Leclerc se vió en medio de un toque con Checo Pérez, quien buscaba quedarse con el primer lugar de la carrera, sin embargo, todo terminó mal y un toque con el coche del monegasco lo obligó a abandonar la carrera.

“Muchos abucheos, Desafortunadamente me toqué con Checo en la primer curva, pero no fue a propósito, no tenía a dónde moverme porque del otro lado tenía a Max“ Charles Leclerc sobre el choque con Checo

Charles explicó que no fue su intención tocar al Red Bull, pero no tenía espacio en la pista para evitar el contacto. Y tiene razón, del otro lado tenía a Max Verstappen, así que no había nada que pudiera.

Leclerc aprendió a preparar tortas / Sopitas.com

Charles subió al podio y Checo abandono

Mientras Charles Leclerc logró mantenerse en la carrera y logró asegurar el tercer lugar en el podio del Gran Premio de México, Checo Pérez se vió obligado a retirarse de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. Aunque Charles, no esperaba que después del impacto con el mexicano pudiera subir al podio.

“En estas situaciones, siempre trato de ponerme en su lugar (de la afición). Entiendo completamente su decepción porque tienen tanta pasión y quieren ver a Checo, esperaron este momento todo el año” Charles Leclerc sobre los abucheos

Después de la carrera, varios asistentes a la carrera abuchearon a Leclerc, por considerarlo el ‘villano’ de la tarde. Hasta antes del incidente con el mexicano, los aficionados le habían demostrado su apoyo al piloto de Ferrari.

Charles Leclerc se va del Gran Premio de México después de un fin de semana llenó de sorpresas. No esperaba quedarse con la Pole Position y tampoco esperaba subir al podio después del primera curva, afortunadamente para él y todos los tifosi logró rescatar un buen fin de semana en la Ciudad de México.

Te puede interesar