Lo que necesitas saber Lando Norris debutó en la Fórmula en el 2019.

Lando Norris firmó un contrato multianual con McLaren y aunque por varios años estuvo bajo el radar de Red Bull decidió quedarse con el ‘Team Papaya’ por una simple razón, miedo de tener a Max Verstappen de compañero. ¿No que muy ‘lion’?

Hace unos meses Norris declaró con toda la confianza del mundo que él y casi cualquiera en la parrilla podían darle más pelea a Max que Checo Pérez, su actual compañero, pero ahora cambio de opinión y hasta dijo que ni con el mismo auto es posible vencer al neerlandés.

Lando Norris y Max Verstappen / Fotografía Getty Images

No es fácil tener a Verstappen de compañero

Ser compañero de Max Verstappen no es nada fácil, pregúntenle a Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Daniel Riccardo, Pierre Gasly, Alex Albon y claro, Checo Pérez, que han tenido que enfrentarse, primero, a un equipo que gira en torno a ‘Mad Max’ y segundo, al hambre insaciable que tiene el neerlandés por ganar, no importa si es carrera, sprint, qualy o prácticas.

“(Max Verstappen) Está en un equipo en el que se siente muy cómodo, muchas cosas se construyen a su alrededor, por lo que para cualquiera, incluso el Max de hace unos años, enfrentarse al Max de ahora sería extremadamente difícil“ Lando Norris para SkySports

Un escenario en el que Lando Norris decidió no meterse, porque seamos sinceros, es prácticamente imposible que el británico pueda quitar a Max del trono y altar en el que lo tiene Red Bull. Así que decidió quedarse en McLaren, dónde él la figura, al menos por el momento, porque Oscar Piastri ya le está dando varios dolores de cabeza.

Lando Norris, piloto de McLaren / Getty Images

Lando Norris sigue en busca de su primer victoria

La confianza de McLaren está puesta completamente en Lando Norris y eso es lo que explica su contrato multianual, sin embargo, el equipo debería irse con más calma no porque Norris no sea un buen piloto, más bien porque con toda esa confianza no ha sido capaz de conquistar su primera victoria y su tiempo de ‘promesa’ se le esta yendo de las manos.

“Para lograr un campeonato Mundial necesitas estar feliz y cómodo donde estás. No creo que puedas lograr eso cambiando repentinamente a otro equipo“ Lando Norris sobre sus aspiraciones en McLaren

Norris ya no puede catalogarse como ‘novato’, debutó en la Fórmula 1 en el 2019 y este 2024 correrá su quinta temporada, así que ya podemos decir que es un experimentado por lo que tiene la obligación de marcarle el camino a Pistri o de lo contrario se quedará como una eterna promesa que no logró despuntar.

Lando Norris rechazó a Red Bull por ‘culpa’ de Verstappen / Foto: Getty

Norris deberá demostrar porque es en McLaren lo que Max Verstappen para Red Bull o Charles Leclerc para Ferrari, y no solo conseguir su primera victoria, convertirse en una realidad más que una promesa, más ahora que no tendrá que preocuparse por un asiento en muchos muchos muchos años.

Te puede interesar