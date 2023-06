Se les acabó el veinte a los invitados especiales de la Fórmula 1. Pues luego de que varios no respetaran las reglas de seguridad en el Gran Premio de España, se analiza la posibilidad de restringir el acceso a la parrilla antes de la carrera a todos, sin importar quienes sean.

¿Qué pasó en el Gran Premio de España?

Y seguro que se preguntarán; ¿Qué pasó en el GP de España? Varios de los invitados VIP, entre ellos Neymar, se quedaron dentro de la pista durante la vuelta de formación previa a la carrera en el borde del pasto, algo que evidentemente está prohibido por seguridad de pilotos, invitados y miembros de las escuderías, pero que nadie respeto en Barcelona.

“Debemos aprender del incidente del Gran Premio de España. Stefano Domenicali (Director Ejecutivo de la F1) ha asegurado a la FIA que se están tomando medidas para garantizar que no se repita el incidente“ Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA

Pero la ‘invasión’ a la pista no solo sucede en la F1, también ha pasado en la Fórmula E y en el Campeonato Mundial de Resistencia, pero la gota que derramó el vaso en la paciencia de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), fue lo que pasó en el GP de España, por lo que las visitas a pista antes de la carrera podrían llegar su fin en un futuro no muy lejano.

“Es un problema no sólo en la Fórmula 1, sino también en la Fórmula E y en el Campeonato Mundial de Resistencia y en otras categorías por mis experiencias recientes con demasiada gente en la parrilla en algunos eventos” Mohammed Ben Sulayem sobre las invasiones a la pista

La seguridad para todos es la prioridad de la FIA

De acuerdo con el reglamento de la FIA, los invitados especiales deben salir 10 minutos antes de que comience la vuelta de formación y los medios de comunicación 5 minutos antes. Se espera que los organizadores del Gran Premio de España presenten un reporte de lo sucedido a la F1.

“No tengo ninguna duda de que, en todos los casos, el promotor cumplirá los requisitos de la FIA en materia de seguridad. Es deber de la FIA garantizar un entorno seguro para todos. La seguridad en el automovilismo es la principal prioridad de la Federación” Mohammed Ben Sulayem

También pasó en el Gran Premio de Australia

No podemos olvidar que en el Gran Premio de Australia se registró un invasión a la pista momentos antes de la carrera, la FIA convocó a los comisarios a una reunión para explicar lo sucedido.

Charles Leclerc, Neymar y Carlos Sainz, en el GP de España / @neymarjr

En años anteriores la F1 había hecho algunas excepciones para ciertas celebridades, por ejemplo, en el 2017 durante el Gran Premio de Estados Unidos, Usain Bolt posó delante de todos los coches antes de la vuelta de formación.

No se esponjen, no solo es culpa de ‘Ney’, fueron varias las personas que no respetaron el estricto protocolo de la F1 entre celebridades, medios de comunicación e invitados especiales.