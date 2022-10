¡Devuélvanos a Cristiano! La increíble falla de CR7 frente a la portería en la Europa League

No sabemos quién es ese que se para en la cancha cuando juega el Manchester United, pero definitivamente no es el Cristiano Ronaldo que conocíamos. CR7 fue clave en la victoria de los Red Devils en la Europa League, pero salió un poco frustrado del campo porque nomás no pudo hacer su gol.

Foto: Getty

El portugués lo intentó una y otra vez, pero el balón simplemente no quiso entrar a la portería rival. Lo dicho, Cristiano Ronaldo puso una asistencia y en general dio un buen partido, pero pese a sus diferentes intentos, no logró marcar su esperado gol 700 a nivel de clubes como profesional.

¡Cristiano se quedó cerca de hacer historia! La increíble falla de CR7 que evitó su gol 700

Oh sí, CR7 lleva 699 goles en toda su carrera hablando a nivel de clubes. Con selección lleva 117 y en total como profesional ha marcado 816 anotaciones. El partido ante el Omonia de Chipre era una oportunidad inmejorable para marcar el gol 700, pero no lo consiguió.

Foto: Captura la video de ESPN

Especialmente quedará en la memoria de mucha afición la terrible falla que tuvo frente a la portería. Diogo Dalot logró sacar al guardameta rival y le puso el balón en los pies a Cristiano. Sólo era cosa de mandarla al fondo de las redes, pero el disparo del portugués se fue directo al poste.

La frustación de CR7 lo dice todo:

???????



¡ESE NO ES CRISTIANO RONALDO!



¡NO SE PUEDE CREER LO QUE FALLÓ CONTRA EL OMONIA! pic.twitter.com/AoRg8eUiZN — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 6, 2022

Manchester United ganó 3-2 al Omonia, pero Cristiano Ronaldo se quedó con las ganas de anotar su gol ya que no fue la única falla que tuvo en el encuentro. Por ahí puso otro balón a un lado del poste y lo mismo, manoteó y gritó al cielo preguntándose por qué rayos el balón no se quiere meter al arco rival.

Ojalá regrese pronto el CR7 que todos conocemos, sobre todo porque el Mundial está muy cerca y ahí podría terminar de dejar un legado inigualable en el futbol.

Foto: Captura la video de ESPN