Tras los actos de violencia en el estadio Corregidora, en marzo de 2022, durante el partido entre Gallos y Atlas, la Liga MX notificó una serie de medidas para tratar de erradicar la violencia en los estadios, y uno de los puntos más importantes fue la creación de un sistema para identificar a los aficionados dentro de los inmuebles y es por ello que de a poco nos vamos familiarizando con el Fan ID, el cual ya se puso en marcha para el torneo Clausura 2023.

Hasta el mes de enero, el Fan ID no es obligatorio para acceder a los estadios del futbol mexicano, sin embargo se han instalado carpas para ayudar a los aficionados a realizar su registro en el sistema, que en algún momento se pretende que sea obligatorio. También puedes hacerlo de manera independiente desde tu celular en fanliga.mx y llegar al estadio con este trámite hecho.

En todo este proceso han surgido diversas dudas, sobre todo a raíz del Fan ID que impulsó la Federación Mexicana de Futbol en partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial y por el cual el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) tiene un procedimiento por mal uso de datos de los aficionados.

¿Entonces para el Fan ID de la Liga MX se puede hacer mal uso de nuestros datos? Lo mismo nos hemos preguntado, por lo cual charlamos con Diego Creel, vocero de Incode. Al hacer tu registro en fanliga.mx, te encontrarás con la leyenda de que la plataforma está desarrollada por Incode, que es la empresa encargada de manejar los datos de todos los aficionados con Fan ID de la Liga MX.

Getty Images

Incode le entró a esto del Fan ID después del tema entre la Femexfut y el INAI, de modo que se ha relacionado con este organismo para desarrollar su sistema.

¿Qué hacen con nuestros datos?

Esa es tal vez la pregunta más importante, y es que en nuestro país el nivel de confianza sobre las autoridades es bajo. R3D alerta sobre el riesgo de que esta base de datos caiga en manos de autoridades, que muchas veces están coludidas con el cromen organizado. Creel aseguró que han trabajado de la mano de la Liga MX y del INAI, y que su base de datos no va a parar a manos del gobierno.

“Este servicio es exclusivamente para verificar la identidad de los aficionados y que esto les permita entrar a un estadio o no”, dijo Creel en entrevista con Sopitas.com.

¿Qué estoy haciendo exactamente cuándo generó mi Fan ID?

Básicamente lo que estás haciendo es entregar tu información de identidad a una empresa estadounidense, aunque de origen mexicano, que se encarga de encriptar tus datos. Los datos que entregas son: número telefónico, nombre, fecha de nacimiento, así como una fotografía de tu identificación oficial (licencia o INE) además de una fotografía a través de tu teléfono o una selfie, como dice la chaviza, claro que sí.

Al completar tu registro estás autorizando que Incode maneje tus datos: “Cuando un aficionado genera su FAN ID, coloca su número telefónico para que se valide con un mensaje y posteriormente se saca una foto de su identificación y una selfie, con ello se genera una plantilla biométrica, que es un código QR. El QR es una plantilla biométrica alfanumérica (en pocas palabras, un código sin nombre ni rostro) que está en posesión del aficionado, y en caso de que se perdiera o en caso de que alguien más tuviera acceso a ese QR, no es relacionable con ningún tipo de información puntual, porque es alfanumérico, entonces la información está segura porque está encriptada”, explicó.

Getty Images

¿Quién accede a mis datos?

Nos contaron que nadie entra a tus datos y que sólo se comparten parcialmente con la Liga MX, con el único objetivo de verificar la identidad de cada aficionado. Los datos que se comparten es el nombre, fecha de nacimiento, teléfono y la identificación oficial.

“Pero nunca le compartimos lo más importante, que son las plantilla biométricas… nosotros nos encargamos del manejo de datos, y de esa manera aseguramos que se mantenga resguardado y transparente, además el aficionado tiene el derecho, en cualquier momento, de rectificar, borrar y solicitar acceso a su información”.

¿Qué onda con eso de las plantillas biométricas?

Durante la generación del Fan ID, el aficionado debe tomarse una selfie, pero no es una foto y ya, en realidad es un escaneo completo de tu rostro, y es esta información gráfica la que se encripta.

“La pura cara nos da el 98.8% de precisión para identificar a una persona, adicionalmente si le agregas la identificación y ciertos datos puntuales, es totalmente identificable esa persona. Nuestro motor biométrico te saca un mapa tridimensional de tu cara en distintos puntos de manera concreta”, explicó.

Getty Images

¿Qué pasa con esos datos con las personas que se involucran en casos de violencia?

El sistema del Fan ID no hace que un aficionado sea identificado luego luego por Incode, sino que se realizan procedimientos legales antes de que esta empresa le entregue todos tus datos a las autoridades, incluida la plantilla biométrica.

“Como en cualquier proceso, si se acerca la autoridad y nos pide requerimiento formal, legal y judicial, se sigue este proceso como en cualquier otro sector, pero nosotros no damos la información de los aficionados al gobierno. Seguimos procedimientos formales y legales en su debido caso”, indicó.

“Hay que definir también del lado de Incode lo que nos toca. La liga y los clubes tendrán sus protocolos de actuación respecto a este tipo de situaciones, lo que toca a Incode, como proveedor de servicio, es que en caso de que un aficionado tenga un comportamiento indebido, y que fuera definido y etiquetado por la liga, nosotros lo que hacemos es que a ese Fan ID, se le bloquea el acceso a los siguientes partidos”.

Mexsport

¿Cómo pedir correcciones en sus datos?

Si notas algún error en tu nombre o cualquier otro dato, es más, si realizas algún trámite para el cambio de tu identidad, también puedes hacer el cambio en tu Fan ID a través de una solicitud, o tan fácil como eliminar tu perfil y crear otro.

Si optas por el proceso a través de una solicitud, éste se hace vía mail. “Se verifica que el solicitante realmente es esa persona y se genera la rectificación o ajuste de información. Son cerca de 20 días para una resolución y 15 días más para la rectificación como tiempos máximos, aunque la realidad es que respondemos más rápido entendiendo que hay partidos la siguiente semana, por poner un ejemplo, entonces somos muy activos en responder“.

¿Qué sí y qué no hace Incode?

Incode no es la responsable de identificar, por ejemplo, a las personas que se ven involucradas en actos de violencia, es decir, no te estará espiando en los estadios, pues esa no es su tarea.

“Nosotros no hacemos en ningún momento videovigilancia o seguridad, nuestro objetivo único es verificar la identidad a la entrada a los estadios. Cuando un aficionado tiene un mal comportamiento se etiqueta y ya no puede entrar al siguiente partido”, dijo.

Esoecial

Tampoco definirá lo que suceda con el registro de menores de edad, de modo que eso es tarea de la Liga MX e INAI. “Lo determinará el INAI y la liga y nos darán pauta en cómo tenemos que avanzar”.

Lo que sí hace es mantener vigente tu Fan ID para que no te tengas que registras en cada partido, ya sea de local o visitante. “Un solo registro, un solo FAN ID, te permite entrar a cualquier estadio y a cualquier partido en la temporada y en temporadas posteriores”.

¿A partir de cuándo será obligatorio el Fan ID?

Se dice y se cuenta que será en el mes de marzo, justo con el primer aniversario de la violencia en el Corregidora, donde por cierto, por la sanción de la Liga MX para jugar a puerta cerrada, no hay registros de aficionados del Querétaro, sin embargo, la realidad es que no hay una fecha clara, y esto lo tendrá que definir la liga, con aprobación del INAI.

“Hemos trabajado con la liga desde hace varios meses en capacitación, definición del mapeo de los accesos, dispositivos, logística y estamos entrando a una etapa de enrolamiento no obligatorio para entrar a los estadios y llevará un tiempo, el cual determinará la liga para considerar cuando se hace obligatorio y en qué partidos“, compartió.