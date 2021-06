Fans del Norwich City se quejan del nuevo patrocinador por usar contenido nopor

Norwich City acaba de subir a la Premier League, después de una gran campaña en la que quedó primero de la tabla para lograr el ascenso, no quiere perder ni un detalle para mantenerse en primera división, es por eso que firmó con BK8, una empresa de apuestas asiática, pero sus aficionados no se quedaron tan tranquilos con su sponsor.

No porque fuera una casa de apuestas, sino por el contenido que tenían en algunos de sus promocionales. Los aficionados comenzaron a mostrar su descontento por imágenes de nopor suave y sexistas que usa la empresa de apuestas en su página web.

Algunos de los anuncios de la compañía BK8 muestran a mujeres con playeras de diferentes equipos de la Premier League en sugerentes gestos como si simularán hacer sexo oral, cosa que los fanáticos de los “Canarios” reprobaron totalmente y fue que comenzó todo.

Una lluvia de comentarios comenzaron a circular sobre la publicación en Twitter del nuevo patrocinador, todos quejándose del contenido que publica en redes el nuevo sponsor. Uno de los usuarios comentó: “Otro ejemplo de un club familiar simplemente siguiendo el dinero ofrecido por las casas de apuestas“.

Another example of a family club simply following the money offered by gambling companies. Do you really feel a Cambodian gambling operator have the interests of the Norwich at heart, or is it simply the fact your TV coverage next year gives them huge brand exposure globally!?

— Rich Thorpe (@rjthorpeuk) June 7, 2021