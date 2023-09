Después de varias horas de negociaciones, Mapi León y Patri Guijarro tomaron la decisión de no viajar con el resto del equipo para el partido contra Suecia y dejar la concentración de Montse Tomé, una decisión que no será castigada.

Además se confirmó la destitución de Andreu Camps como Secretario General de la Real Federación Española de Futbol, una de las ‘batallas’ que ganaron las jugadoras. Camps será sustituido por Elvira Andrés y Alfredo Olivares hasta la finalización del proceso electoral.

Después de todo el torbellino que se generó al interior de la Federación Española de Futbol por el Caso Rubiales, varios personajes importantes han perdido su puesto, el propio Luis Rubiales tuvo que renunciar como presidente de la RFEF tras ser suspendido por la FIFA y ser demandado por Jenni Hermoso.

Jorge Vilda, fue el segundo en perder su cargo como entrenador de la Selección Española, ahora, Andreu Camps es el tercer ‘sacrificado’ por la Federación para llegar a un acuerdo con las jugadoras.

La Real Federación Española de Futbol prometió que habría un cambio tras la salida de Luis Rubiales y Jorge Vilda, sin embargo, el discurso no coincide con las acciones que han tomado en las últimas horas, por ejemplo, la convocatoria de jugadoras que desde hace varias semanas anunciaron su decisión de no ser tomadas en cuenta, además de amenazarlas con sanciones deportivas y económicas.

“Es una realidad que la situación para mí y para Patri es diferente al resto de compañeras, ya sabemos que no han sido las maneras de volver, al final no estamos en condiciones de decir ‘ahora vuelves’, no, esto es un proceso”

Mapi León, jugadora del Barcelona Femenil