Lo que necesitas saber: Las jugadoras de la Selección de España podrían ser suspendidas de 2 a 15 años del futbol profesional.

En la Federación Española se están viviendo momentos de mucha tensión, pues las jugadoras que fueron convocadas por Montse Tomé, nueva entrenadora de la Selección Femenil, han ido a la concentración en Valencia contra su voluntad y solo para evitar ser sancionadas, aunque varias irregularidades han resaltado.

Para empezar las futbolistas tuvieron que viajar en dos grupos, mientras una parte se concentró en un hotel de Madrid, el resto se tuvo que trasladar directamente a Valencia, en donde se encuentran en negociaciones para no ser convocadas y abandonar las instalaciones.

?️ ALEXIA, antes de viajar hacia Valencia para unirse a la concentración de la Selección sobre cómo se siente:



?️"Mal, cómo me voy a sentir"

¿Qué castigo podrían enfrentar las jugadoras de España?

De acuerdo con las declaraciones del presidente del Consejo Superior del Deporte de España, Víctor Francos, las jugadoras están obligadas a cumplir con su convocatoria a la Selección Española, de lo contrario serían castigadas con multas deportivas que van desde 3 mil hasta 30 mil euros y una suspensión de 2 a 15 años.

Prácticamente fueron obligadas a presentarse con todo y que de las 23 futbolistas, 15 mantuvieron su postura de no ser convocadas mientras no haya un verdadero cambio en la RFEF, ya que, afirman que la salida de Luis Rubiales y Jorge Vilda no ha sido suficiente.

¿Cuál es la postura de las jugadoras de España?

Todas las jugadoras llegaron con cara de pocos amigos a la concentración, esas que hace algunas semanas se coronaron campeonas del mundo, ahora, no quieren tener nada que ver con la Selección y sus dirigentes, que poco o nada han hecho para establecer un diálogo con ellas.

España ganó el Mundial Femenil 2023

Alexia Putellas habló previó a su viaje a Valencia y declaró dos cosas, la primera, que no está feliz con la convocatoria y la segunda, que no entiende de qué tienen que proteger a Jenni Hermoso.

? Las jugadoras de Manchester, Laia Aleixandri y Lucía García, han aterrizado y ya están en Oliva



? @ElenaRequenipic.twitter.com/7rcjDoVCXd — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) September 19, 2023

El deseo de las jugadoras es abandonar la concentración

El Consejo Superior y Víctor Francos han tomado el papel de mediadores para solicitar que Tomé ‘desconvoque’ a las jugadoras que no quieran estar presentes sin recibir una sanción, ya que desde un principio y con bastante tiempo de anticipación ellas hicieron pública su decisión.

Incluso podrían apelar a que la convocatoria de Montse no se informó a los clubes con los 15 días de anticipación que exige el Reglamento sobre Estatuto y Transferencia de jugadores de la FIFA, ya que dio a conocer cuatro días antes del juego contra Suecia.

Montse Tomé durante las celebraciones del Mundial Femenil / Fotografía @montse_tome

Suecia apoya el boicot de España

El gremio del futbol femenil se ha unido a las jugadoras de España después de las actitudes tan deplorables que tuvo Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española y una de ellas es Filippa Angeldahl, seleccionada de Suecia, quien afirmó que en caso de que sus colegas decidan boicotear el partido de la Nations League, las apoyarán.

“Queremos que sientan todo el apoyo y que los demás países les apoyan en cualquier decisión que tomen. Si creen que tienen que boicotear el partido para que pase algo, nosotras les apoyamos” Filippa Angeldahl, jugadora de Suecia

¿Por qué las jugadoras de España rechazan ser convocadas?

Durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenil de Australia Nueva Zelanda, Luis Rubiales besó a Jenni Hermoso sin su consentimiento, ante los ojos del mundo y se justificó diciendo que ‘fue la emoción del momento’ una emoción que nunca expresó en premiaciones con jugadores hombres.

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF / Fotografía Sport

Dicha acción causó que un gran número de jugadoras renunciaran a la Selección, todas en apoyo a la agresión que vivió Hermoso y quien interpuso una demanda contra Rubiales por presunta agresión sexual.

No hay apoyo de la Selección Varonil de España

Una cosa ha quedado muy clara en todo este problema con la Selección Femenil de España y es que están solas contra el mundo. Sus colegas del equipo varonil han mostrado nulo interés en su lucha contra, salvo Borja Iglesias que también renunció a la ‘Furia Roja’, el resto de sus colegas solamente se limitaron a leer un comunicado 15 días después de todo lo ocurrido.

Luis Enrique, ex entrenador de la Selección Española / Fotografía SeFutbol

Martha Corredera declaró que ‘han tirado la toalla con ellos’ ante su postura: “No es tan difícil apoyar a las compañeras de profesión”, una muestra clara de eso fueron las declaraciones de Luis Enrique, quien dijo que eso no le importaba, ahora que vivía en Francia.

