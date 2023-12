Lo que necesitas saber: Fernando Gago sufrió 23 lesiones a lo largo de su trayectoria como futbolista

El nombre de Fernando Gago ha sido relacionado con el futuro de Chivas como próximo director técnico y en gran parte gracias a Fernando Hierro (director deportivo del Rebaño) y su vínculo con el Real Madrid. Aunque no coincidieron como tal en la cancha, Gago dejó una buena imagen en el equipo merengue, aunque también una historia inconclusa, como lo fue su carrera como futbolista debido a las lesiones.

Éstas lo orillaron en muchas ocasiones a ver varios partidos a la distancia, mientras se recuperaba de las lesiones, que de alguna manera contribuyeron a su formación como estratega, papel que comenzó a ejercer desde 2021, sólo una año después de su retiro.

Fernando Gago suena para Chivas

¿Quién es Fernando Gago?

Fernando Rubén Gago nació el 10 de abril de 1986, por lo cual es contemporáneo de Lionel Messi (Messi nació en 1987) y surgió de la cantera de Boca Juniors, con el que debutó en diciembre de 2004 a los 18 años, edad a la cual también falleció su padre. “Esto me hizo crecer de golpe y tomar un rol para el cual no estaba preparado porque era el pánico que ingresaba dinero en mi familia”.

Durante 22 días su padre estuvo internado en el hospital y durante ese periodo no se perdió un entrenamiento, pero durmió en el hospital para estar al lado de su padre. Para 2005 ya era titular y se afianzó como un medio de contención singular, pues además de recuperar balones, los distribuía con virtuosismo, muchas de veces de primer toque.

Su estilo de juego llamó la atención en Europa y el Real Madrid lo fichó en diciembre de 2006 junto a Gonzalo Higuaín. Su paso por el equipo merengue pudo ser mejor, sin embargo, se ausentó en varios partidos por lesiones musculares y en especial por el crecimiento de una especie de protuberancia en los huesos del pie.

Fernando Gago y el calvario de las lesiones

En total, Fernando Gago sufrió 23 lesiones a lo largo de su carrera, con las cuales estuvo fuera de circulación por más de mil 300 días, que a su vez se interpretan también como un periodo de tres años y medio. Dicho de otra manera, de los 16 años de carrera futbolística, las lesiones le quitaron tres años y medio y ene total se perdió 148 partidos.

De las 23 lesiones sufridas, cinco aceleraron su retiro a los 34 años, y fueron lesiones repetidas en los ligamentos cruzados y tendón de Aquiles, las cuales se dieron en ambas piernas.

Después de su paso por el Real Madrid, José Mourinho lo orilló a buscar acomodo en otro club y llegó a la Roma en 2011. Volvió a España para jugar con el Valencia en 2012 y en 2013 decidió volver a Argentina con Boca y fue en 2015 cuando comenzó el verdadero calvario, y es que en un clásico contra River se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda sin siquiera haberse jugado 30 segundos.

Casi seis meses después reapareció, en otro clásico contra River y se volvió a romper el mismo tendón en abril de 2016.

“Hace años que tengo el dolor ese en los tendones de Aquiles. Es por un sobrehueso. Yo jugaba porque me infiltraba. No podía caminar descalzo en la playa del dolor… Me podía romper hasta caminando”, explicó.

Fernando Gago llegó al Madrid en diciembre del 2006 / Getty Images

La lesión con Argentina que le dio la vuelta al mundo

Para 2017 había recuperado nivel, estaba afianzado en Boca, por lo cual fue convocado con la Selección de Argentina, hasta que el 5 de octubre, a poco tiempo de haber ingresado a la cancha de cambio, ante Perú, se rompió los ligamentos cruzados de las rodilla derecha.

De aquella lesión se hicieron virales sus gritos y reclamos al médico de la Selección, quien al atenderlo le indicó que tenía roto los ligamentos cruzados. “No importa, déjame jugar”, y Gago ingresó a la cancha con un vendaje y en la cancha se hizo notorio que no estaba en condiciones de seguir. “Me rompí los cruzados”, le dijo a Messi y minutos después se fue llorando a los vestidores.

Su etapa con Boca terminó después de otra rotura de ligamentos cruzados y una rotura del tendón de Aquiles en la final de la Copa Libertadores ante River que se jugó en el Santiago Bernabéu. Su última etapa como futbolista la jugó con Vélez Sarsfield.

Fernando Gago como DT

Fernando Gago debutó como entrenador el 13 de febrero del 2021 al frente del modesto Aldosivi, con el que ganó en siete ocasiones, empató tres y perdió 16. En septiembre renunció después de una racha de seis derrotas al hilo y meses después el equipo descendió.

Sus métodos, sin embargo, llamaron la atención. En su primera experiencia como timonel priorizó la salida desde abajo, aunque esto le dejó varios errores que se transformaron en goles en contra, que contribuyeron a su marca negativa.

“Tengo una idea de jugar, que sean equipos que dominen la mayor cantidad de tiempo posible. Cuanto más tiempo sea, el equipo se siente más tranquilo y seguro. Creo en ser un equipo protagonista, ser un equipo intenso, tener muchas situaciones de gol, claro, con sus respectivos riesgos. Si quieres ir a buscar un resultado, el riesgo siempre está”, dijo en una entrevista como timonel de Racing.

Fernando Gago dirigió a Racing / Getty Images

Con el equipo albiazul dirigió 135 partidos de 2021 a 2023, de los cuales ganó 60, empató en 33 oportunidades y perdió 42 veces. Gago asegura que de los técnicos de quienes más aprendió fue de Gabriel Heinze y de Luis Enrique, quien lo dirigió en la Roma, y de quien destaca la manera de buscar soluciones de juego y en hacerles entender a todos los jugadores el por qué de su posición y funciones en la cancha.

Fernando Gag, el pastor argentino, tiene la misión de impulsar a los jóvenes talentos de Chivas, hacer que el equipo sea estable en funcionamiento y resultados y además de que sea un equipo atractivo a la grada, situación que no será sencilla.

