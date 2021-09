En imágenes: Los festejos del Equipo de Europa por su tetracampeonato de la Laver Cup

¡4 trofeos consecutivos! El Equipo de Europa confirmó su amplio y contundente dominio en la Laver Cup, pues venció 13-1 al Resto del Mundo y consiguió el tetracampeonato de esta entretenida competencia, organizada por Roger Federer.

Lo hecho por los pupilos de Björn Borg hasta pudo parecer sencillo, a comparación de otras ediciones. En el Día 1, el Equipo del Resto del Mundo solo pudo sumar un punto, el sábado los 4 partidos fueron ganados por los azules y el desenlace era bastante predecible.

Sin embargo, eso no quiere decir que vimos malos partidos. Especialmente el Rublev y Zverev vs Opelka y Shapovalov que sentenció la Laver Cup para los de Europa, nos dejó jugadas increíbles. El resto del torneo tampoco decepcionó, así que tuvimos una gran edición… como cada año.

El arranque de la actividad dominical y del último día, representó la victoria definitiva para el Equipo de Europa en la Laver Cup. Los representantes del Team World hicieron hasta lo imposible para acordar distancias, pero con un set por bando, la balanza se inclinó hacia los tetracampeones.

Con Zverev al servicio, solo hizo falta una devolución y finalmente Andrey Rublev consumó el título. Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Casper Ruud y Feliciano López celebraron de inmediato junto al capitán Borg.

Another chapter in the dynasty is written.@AndreyRublev97 and @AlexZverev defeat Opelka and Shapovalov, 6-2 6-7(4) 10-3 to claim Team Europe’s fourth #LaverCup title. pic.twitter.com/FRG2fIkBgi

— Laver Cup (@LaverCup) September 26, 2021