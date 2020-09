FIA abriría investigación contra Hamilton por utilizar una camiseta pidiendo justicia para Breonna Taylor

Este domingo, Lewis Hamilton se alzó con su victoria 90 en el Gran Premio de la Toscana. Previo al evento, en las protestas contra el racismo, y una vez en el podio, el británico utilizó una camiseta negra donde pedía justicia para Breonna Taylor, una trabajadora de la salud que murió a manos de la policía luego de recibir 8 disparos, en Louisville, Kentucky, por lo que la FIA le abrió una investigación.

Lewis Hamilton es, quizá, el piloto de la Formula 1 que más ha estado involucrado en la lucha contra el racismo, así como para pedir justicia en casos tan polémicos como este de Breonna Taylor, el de George Floyd o el de Jacob Blake. La FIA entiende su postura pero de igual forma harán valer sus ‘normas’.

¿Por qué la FIA investigará a Lewis Hamilton?

De acuerdo a información de Sky Sports, la FIA abrirá una investigación en contra de Lewis Hamilton ya que consideraron que la camiseta donde pide justicia para Breonna Taylor es un ‘mensaje político’.

La FIA y la Fórmula 1 no permiten este tipo de mensajes políticos; el caso de Breonna Taylor aún no ha sido resuelto y es que pese a que su muerte tuvo lugar en marzo de este año, no ha habido una respuesta final por parte de las autoridades, así que Hamilton quiso unirse a esta lucha pero consideraron que no fue pertinente hacer uso de esta camiseta.

The FIA are investigating Lewis Hamilton for wearing a T-shirt with a message about the shooting of Breonna Taylor both before and after his win at the Tuscan GP. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 14, 2020

Es importante señalar que Lewis Hamilton ha sido el último personaje del deporte en unirse a estas protestas y es que anteriormente, tanto en la MLB, como NBA o en el tenis, hubo protestas para exigir justicia por Breonna Taylor pero el piloto británico dio una explicación del por qué se unió ‘tan tarde’.

“Me tomó mucho tiempo conseguir esa camisa y he querido usarla y crear conciencia sobre el hecho de que hay gente que ha sido asesinada en la calle y hay alguien que ha sido asesinado en su propia casa. Esos tipos siguen caminando libres y no es justo. No podemos descansar, no podemos... tenemos que seguir creando conciencia con ello”, comentó Hamilton según relata Sky Sports.

Lewis Hamilton podría enfrentar una sanción económica y la FIA estaría analizando otro tipo de sanción aunque no se ve factible que así suceda, pues pese a la camiseta que portó con el mensaje “arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor” (en la parte frontal) y “di su nombre” (en la parte trasera), no sería algo ‘de tanta magnitud’ como para darle otro castigo.

Se seguirá al pendiente de tener nueva información sobre este caso y ver qué procede, pues un gran número de personas apoyan a Lewis Hamilton tras pedir justicia para Breonna Taylor pese a lo que opina la FIA.