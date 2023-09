Lo que necesitas saber: Verstappen largó desde el cajón 11 en el GP de Singapur, pero debió hacerlo desde el 14 si la FIA lo hubiera sancionado como debía

No pues, ya mejor denle el título de una vez… Max Verstappen no tuvo su mejor carrera del año en el Gran Premio de Singapur, pero pudo (y debió) ser peor. Dice la FIA que siempre sí debió sancionarlo con posiciones en la parrilla de salida en lugar de sólo regañarlo.

Max Verstappen debió recibir una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur, así que en lugar de salir desde el cajón 11, tuvo que haber largado desde el 14… lo que pudo ser.

Verstappen debió ser sancionado en el GP de Singapur / Foto: Getty

¿Por qué debieron sancionar a Verstappen en el GP de Singapur?

Por si no viste la Qualy del mencionado Gran Premio, vamos a recordar por qué la FIA debió sancionar a Verstappen.

Resulta que Max tuvo tres infracciones. Primero por rodar lento e interponerse en el camino de Yuki Tsunoda cuando el japonés iba en vuelta lanzada. También por bloquear a Sargeant en circunstancias similares, y finalmente por frenar en el pitlane con semáforo verde, impidiendo que otros pilotos se lanzarán a la pista de Marina Bay.

Verstappen debió ser sancionado en el GP de Singapur / Foto: MexSport

Se esperaba que la FIA lo sancionará con la de ley: tres posiciones en la parrilla de salida. ¿Pero qué hizo? Pues nomás le mandó dos “reprimendas” (osea, advertencias al estilo “que no se vuelva a repetir”) además de multar a Red BUll con 5 mil euros (se dice que el mismo Verstappen los traía en el bolsillo en ese momento).

Pilotos como Pierre Gasly se quejaron con todo porque a él, por ejemplo, le dieron seis posiciones de penalización en Barcelona por frenar en el pitlane: “Tal vez ahor sí esté permitido, voy a preguntar”, dijo al enterarse de que Verstappen no sería sancionado.

Verstappen debió ser sancionado en el GP de Singapur / Foto: Getty

Pero ahora dice la FIA que sí fue un error no penalizar a Max

Como todo el mundo sabía que Verstappen tuvo que ser penalizado (hasta el propio Max lo sabía), la FIA por fin reconsideró. Según informa Motorsport, le avisó a todas las escuderías que sí, que efectivamente fue un error no echarlo para atrás en la parrilla de salida,

Matteo Perini, comisario de la FIA, aprovechó la reunión entre directores de equipo allá en Suzuka (porque ya estamos en pleno GP de Japón), para informar que la FIA reconocía su error. ¿Qué hará ahora? Pues nada, ni modo que sancionen a Verstappen en el Gran Premio de Japón por algo que pasó en Singapur.

Verstappen debió ser sancionado en el GP de Singapur / Foto: Getty

Lo que sí prometió es que el caso de Max no quedará como antecedente para futuras decisiones de penalización. Es decir, la vara con la que midieron lo hecho por Verstappen no será referente para futuras acciones similares, por lo que nadie podrá decir “pero a Verstappen no lo sancionaron por algo igual”.

Verstappen remontó y terminó quinto en el Gran Premio de Singapur, sumando 10 puntos que lo acercan aún más al tricampeonato de la Fórmula 1. Ahora sólo podemos preguntarnos, ¿qué hubiera pasado de haber salido tres puestos atrás?

