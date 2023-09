Lo que necesitas saber: Checo y Verstappen van por otro 1-2 en el GP de Japón, mismo circuito donde Max aseguró el campeonato de la temporada pasada

La buena: no habrá que madrugar para ver la Fórmula 1 este fin de semana… la mala: habrá que desvelarse. Checo Pérez vuelve al circuito del Gran Premio de Japón, una carrera que nos tocará de noche por acá en México.

Por eso, para que no vayas a despertarte temprano y te extrañe no ver la transmisión de la carrera, saca lápiz y papel (bueno, toma nota en tu cel) y apunta cómo, cuándo y a qué hora ver en vivo y a todo color a Checo Pérez en el GP de Japón.

Horarios y dónde ver el GP de Japón / Foto: MexSport

¿Qué onda con el clima?

En 2022 la carrera se disputó en medio de un aguacero de aquellos, por lo cual la carrera se tuvo que suspender después de las primeras vueltas y tras una larga espera se reanudó detrás del safety car.

Para este año, sin embargo, no se espera ese escenario, aunque puede por algunos momentos la actividad en pista se lleve a cabo en pista húmeda. Para el domingo, (nuestro sábado a casi medianoche) se espera presencia de lluvia, aunque ésta no sería intensa, así que no es algo que amenace la carrera.

A revalidar el dominio en Suzuka

Tal como te contamos por acá, el 2022 fue un gran año para Red Bull en el Gran Premio de Japón. Max Verstappen se llevó la victoria mientras que Checo Pérez subió al podio en segundo lugar.

Horarios y dónde ver el GP de Japón / Foto: MexSport

De hecho, el circuito de Suzuka vio a Mad Max asegurar el bicampeonato de la Fórmula 1 en una carrera llena de confusión, retrasos y cierto grado de polémica. ¿Puede Verstappen volver a ser campeón en el Gran Premio de Japón? Difícilmente, pero acá te contamos las combinaciones que necesita para despejar esa incógnita.

Horarios del GP de Japón: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo a Checo Pérez?

En fin, vamos ahora sí con lo importante… ¿cuándo y a qué hora ver en vivo a Checo Pérez en el GP de Japón? La práctica libre 1 será el jueves 21 de septiembre a las 20:30 horas, mientras que la práctica libre 2 será a las 12 de la noche (las 00:00 horas ya del viernes). Por eso decíamos que habrá que desvelarse.

Horarios y dónde ver el GP de Japón / Foto: MexSport

La Práctica 3 se realizará el viernes a las 20:30 horas y la Qualy se llevará a cabo el sábado a las 00:00 horas. La carrera, el Gran Premio de Japón, será el sábado a las 23:00 hrs (11 de la noche)… todo en horario de CDMX.

La transmisión para ver en vivo el Gran Premio de Japón, como es habitual, va por la señal de Fox Sports en TV, así como por Fox Sports Premium y F1 TV en streaming

Evento Día Hora TV Links Práctica Libre 1 Jueves 21 de septiembre 20:30 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Práctica Libre 2 Viernes 22 de septiembre 00:00 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Práctica Libre 3 Viernes 22 de septiembre 20:30 horas Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Calificación Sábado 23 de septiembre 00:00 horas Fox Sports y Fox Sports Premium F1TV y Prime Video Carrera Sábado 23 de septiembre 23:00 horas Fox Sports Premium F1TV y Prime Video

¿Quiénes son los favoritos en el GP de Japón?

Después de lo visto en el Gran Premio de Singapur, sería extraño que Red Bull vuelva a fallar en la configuración de sus autos, especialmente con el de Max Verstappen, que si se mete a la Q3, será amplio favorito para ganar la carrera, independientemente del lugar en el que largue.

Hay que ponerle ojo a Ferrari, especialmente a Carlos Sainz, quien ha encontrado mejoras en su auto respecto a lo que ha hecho Charles Leclerc, y ojo con McLaren, sobre todo con Lando Norris. Esta escudería podría acercarse un poco más a Aston Martin, que viene a la baja de una manera alarmante.

