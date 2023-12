La FIFA detectó que durante el Mundial Femenil de Australia – Nueva Zelanda 2023, en el que participaron un total de 697 futbolistas, 152 de ellas recibieron comentarios discriminatorios, abusivos e incluso amenazas, incluso lograron identificar el perfil de más de 600 agresores.

En su mayoría los comentarios detectados fueron sexistas, machistas, homofóbicos, tal parece que algunos ‘machitos’ no entienden que el futbol no tiene genero y que estamos en el siglo XXI.

Investigación de la FIFA contra agresores

Durante el Mundial Femenil los comentarios en contra del torneo eran demasiado comunes, unos asegurando que el futbol femenil no le interesa a nadie, aunque los más graves atacaban directamente el aspecto físico de las jugadoras y de paso sus preferencias sexuales.

En total la FIFA analizó más de 5 millones de comentarios en cinco diferentes redes sociales durante la Copa del Mundo en 35 idiomas diferentes y se llevó al desagradable sorpresa de que alrededor de 117 mil comentarios tuvieron que ocultarse debido a su contenido sexista y/o ofensivo.

Datos del análisis de la FIFA

5.1 millones de publicaciones analizadas

Las publicaciones se analizaron en 35 diferentes idiomas

117 mil comentarios fueron ocultados por contenido ofensivo

628 perfiles de agresores identificados

Cinco redes sociales fueron analizadas Facebook registró el 37% de los comentarios Instagram registró el 24% de los comentarios Twitter registró el 23% de los comentarios Tiktok registró el 12% de los comentarios Youtube registró el 4% de los comentarios



Árbitros y Selecciones vigiladas

La investigación de la FIFA en conjunto con la FIFpro también estuvo vigilando los perfile de los 239 de árbitros que formaron parte del Mundial Femenil, como los de las mexicanas Katia García, Enedina Caudillo, Sandra Ramírez y Karen Díaz, además de los perfiles de las 32 selecciones.

Y por si no les queda la importancia de identificar los perfiles de los agresores en línea, tenemos el caso de Scarlett Camberos ex futbolista del América, que tuvo que dejar el país después de sufrir más de un año acoso primero en redes sociales y luego de forma física, las autoridades mexicanas no lograron asegurar su integridad.

Alto al discurso de odio en redes sociales

En los últimos años las redes sociales han tomado gran importancia en el mundo, sin embargo, un gran sector se esconde detrás de un pantalla para atacar, amenazar, hostigar y acosar, en esté caso, a jugadoras por su físico, preferencias sexuales y aunque parece burla, hasta por el uniforme que usan.

“A través del Servicio de Protección de Redes Sociales, que se introdujo hace un año, con el apoyo de FIFPRO, la FIFA ha ayudado a reducir la exposición de jugadores, equipos y funcionarios a abusos y discursos de odio en línea al informar y ocultar más de 400.000 comentarios. La discriminación ha aumentado No hay lugar en el fútbol ni en la sociedad. Juntos decimos: ¡NO HAY DISCRIMINACIÓN!“ Comunicado oficial de la FIFA

Esté es el séptimo torneo que la FIFA analiza con el Servicio de Protección de Redes Sociales, que se implementó durante el Mundial de Qatar 2022 y funciona con una Inteligencia Artificial que detecta los comentarios ofensivos, los analiza y posteriormente los oculta de las publicaciones originales y termina ubicando el perfil del agresor.

