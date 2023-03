Era un secreto a veces, pero la FIFA lo hizo oficial. El Mundial Sub 20 cambiará de sede, después de que el organismo le retirara la sede a Indonesia, a sólo un par de días de celebrarse el sorteo y a casi dos meses de arrancar el certamen, debido a conflictos políticos del país asiático, que había manifestado intenciones de vetar a la Selección de Israel.

A través de un comunicado, FIFA indicó que las fechas para la celebración del Mundial Sub 20 no se moverían pese al cambio de sede, la cual está por definirse.

“Tras la reunión de hoy entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino y su homólogo en la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir, la FIFA ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 debido a las circunstancias actuales. El nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo permanecen sin cambios por el momento. Más adelante se determinarán las posibles sanciones para la PSSI”, indica el comunicado fechado el martes 29 de marzo de 2023.

Gianni Infantino decretó el retiro de Indonesia como sede del Mundial Sub 20. / Getty Images

¿Por qué FIFA le quitó el Mundial Sub 20 a Indonesia?

El cambio de sede se debe a los conflictos históricos entre Indonesia e Israel, que conllevan no sólo política, sino religión. Israel se clasificó por primera vez al Mundial Sub 20, por lo cual ya se preveía algún conflicto al respecto.

Días antes del comunicado de FIFA, el gobernador del estado de Bali, Wayan Koster, levantó la voz y pidió que la Selección de Israel fuera vetada del Mundial Sub 20, algo que tuvo repercusiones sociales, entre ellas una manifestación en la capital de Indonesia, Jakarta, en la cual participaron miles de personas con ideología conservadora islámica, para impedir la participación de la Selección de Israel en el Mundial Sub 20.

En Indonesia protestan contra Israel / Getty Images

Indonesia es el país con la mayor población musulmana en todo el mundo, e históricamente ha apoyado la causa de Palestina. El 98% de la población de Palestina es musulmana e históricamente ha llevado a cabo conflictos bélicos con Israel, país que es 80% judío.

Previo a las declaraciones y manifestaciones en Indonesia, un diplomático israelí desconfió a Palestina como estado. “No hay palestinos porque no hay un pueblo palestino”, menciono el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, en París.

Israel reclama el territorio de Palestina como suyo, por lo cual ambos estados han peleado por años en la Franja de Gaza, que tiene salida al mar Mediterráneo. Este territorio ha sido ocupado o invadido por Israel desde 1967.

Bezalel Smotrich, ministro de finanzas de Israel, no reconoce a Palestina como estado / Getty Images

En Indonesia se apoya a Palestina y se desconoce a Israel como estado, mientras no haya un acuerdo de paz y se reconozca el territorio de Palestina como un estado independiente.

¿Dónde se jugará el Mundial Sub 20? ¿México tiene chance?

Cabe recordar que México no calificó al Mundial Sub 20, por lo cual la generación de Marcelo Flores se quedará un poco perdida. La salida de Indonesia, sin embargo, pudo significar una oportunidad para esta selección y generación, que tampoco tendrá Juegos Olímpicos, pero no hay información sobre una postulación de México para se sede y calificar automáticamente al torneo… de hecho ni siquiera hay entrenador Sub 20.

El que sí parece se puso las pilas fue Argentina, que también se quedó fuera de este Mundial, y antes de que la FIFA hiciera oficial el retiro de Indonesia, presentó una propuesta para ser sede del Mundial. En esta propuesta se incluyen seis sedes, entre ellas el estadio de River Plate como escenario principal.

Argentina se perfila para ser sede del Mundial Sub 20 / Getty Images

El Mundial Sub 20 se disputará del 20 de mayo al 11 de junio de 2023, y aunque Indonesia quedó fuera como sede y como competidor, FIFA asegura que mantendrá apoyo al país después de la tragedia de octubre del 2022, en un partido de futbol en el que fallecieron más de 100 personas.