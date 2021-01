FIFA se opone a la idea de una superliga europea, ¿Qué beneficios y desventaja traería este torneo?

¿Se imaginan una liga casi como de videojuegos? Una competición que tenga sólo a los mejores equipos de toda Europa, una especia de Champions League pero a cada fin de semana. Bueno, esta idea aunque suena genial para algunos, la FIFA ya echó por la borda a la Superliga europea.

La FIFA, el máximo organismo del futbol emitió un comunicado, en el que la idea que se ha manejado en algunos equipos europeos como el Real Madrid de formar una nueva liga que incluya a la mayoría de los grandes equipos del viejo continente.

Fuerte comunicado de la FIFA: le dijo “no” a la poderosa Superliga https://t.co/nx5uARx3sB — TodaPasion (@TodaPasion) January 21, 2021

En el anuncio 6 confederaciones (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC y UEFA) se sumaron al organismo para advertir de que en caso de que se pueda crear esta llamada “superliga”, no sería avalada por la FIFA, lo que generaría que ningún jugador que tenga la oportunidad pueda competir en algún torneo creado por FIFA.

Los jugadores se perderían todas los torneos con Selecciones Nacionales y la Champions League, por decir algunos. La viabilidad de este proyecto se tambalea para los todopoderosos clubes que se habían planteado esta idea.

Ventajas de una Superliga

Sin duda alguna, la creación de una superliga le vendría bien al espectador debido a la gran calidad que podrían formar los partidos cada fin de semana, pero bajo los estatutos que acaba señalar FIFA, los beneficios de esta competición serían mínimos.

Lo atractivo que tendrían los partidos entre Real Madrid y un posible PSG, quedaría de lado debido a que los jugadores no querrían participar debido a las restricciones de no poder jugar con selecciones nacionales. Ante la salidas de jugadores, los derechos televisivos se irían y los fichajes de grandes estrellas no se realizarían.

En un inicio tendrían que cumplir con los contratos que se tienen con los equipos, una vez terminados buscarían la manera de regresar a las competencias FIFA. Otra de las ventajas sería que equipos con menores presupuestos actualmente podrían aspirar a contratar a grandes jugadores.

Sin duda alguna, la creación de una superliga se convirtió en una quimera que se quedará en la mente de los aficionados, dirigentes y el mundo del futbol.

Desventajas de la superliga

Inicialmente sería un impacto fuerte para las diferentes ligas, el atractivo de ver a los grandes jugadores y a los grandes clubes desaparecería. Los derechos de televisión serían cada vez menores y los equipos tendrían menos dinero para fichar jugadores.

Esto traería algo bueno, muchas más oportunidades para los jóvenes talentos de las canteras, pero con menos dinero en un club, estos proyectos penderían de un hilo. Incluso, hasta la desaparición de algunos equipos de tradición en las diferentes ligas.

A mediano y largo plazo, podrían buscar jugadores de renombre pero a un costo mucho menor de lo que ellos percibían en la superliga. Las competiciones oficiales de selecciones serían menos atractivas y los sponsors no invertirían.