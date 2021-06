Reyes de Europa: 15 figuras que vale la pena seguir durante la Eurocopa

El estadio Olímpico de Roma será el punto de partida de la carrera rumbo a la final de Wembley. Por primera vez en 61 años de historia, la Eurocopa se llevará a cabo en 11 sedes, en las que se desarrollarán 51 batallas entre 24 selecciones antes de conocer al campeón.

La Euro es el escenario perfecto para las figuras, los reyes de Europa, quienes tendrán la encomienda de guiar a sus equipos a buen puerto. Pero no solo eso, el torneo del Viejo Continente es una vitrina que puede marcar el futuro de ciertos jugadores, quienes pueden dar el salto a los grandes clubes del continente, por lo que tendrán los reflectores a sus pies.

Las figuras a seguir durante la Eurocopa

1. Kilyan Mbappé (Francia) 🇫🇷

Está llamado a ser el heredero de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Con 22 años de edad, el delantero francés puede presumir que ya ganó un mundial, pero la conquistar de Europa es parte de los aspectos pendientes, tanto en Champions como en la Euro. Actualmente con el PSG, el delantero de ascendencia argelina y camerunesa, es vinculado con el Real Madrid.

2. Cristiano Ronaldo (Portugal) 🇵🇹

¿Alguien duda del máximo goleador en la historia de la Eurocopa? Cristiano ha convertido 29 goles en cuatro ediciones y para su quinta aparición en el torneo se presenta como vigente campeón. A sus 36 años de edad, el lusitano podría jugar su última Euro.

3. Karim Benzema (Francia) 🇫🇷

Su regreso a la Selección de Francia convierte a ‘Les Blues’ en uno de los equipos más temidos al confirmar un ataque espectacular con Antoine Griezmann, Kilyan Mbappé y Ousmane Dembélé. La Euro es el escenario perfecto para que el artillero del Real Madrid se reencuentre con el gol francés después de seis años. Con un gol empataría la marca de 29 tantos de Youri Djokaeff y si convierte tres igualaría a Zinedine Zidane, quien ocupa la sexta casilla con 31 tantos.

4. Harry Kane (Inglaterra) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Es el hombre gol de la Selección de Inglaterra, que se ha alejado de las glorias en las últimas décadas y su futuro es una incógnita, después de expresar su deseo por dejar al Tottenham. Un buen torneo en la Euro podría convertir al sexto máximo goleador de Inglaterra en uno de los jugadores más codiciados en el mercado de transferencias.

5. Kevin De Bruyne (Bélgica) 🇧🇪

Aunque arrancará la Euro un tanto disminuido por la fractura sufrida en la final de la Champions con Manchester City, De Bruyne es siempre un jugador exquisito en el medio campo. Es el hombre que maneja los hilos en la Selección de Bélgica, una de las escuadras más espectaculares y efectivas en la última década. El jugador de 29 años fue uno de los máximos responsables para que su selección conquistara el tercer lugar del Mundial del 2018.

6. Bruno Fernandes (Portugal) 🇵🇹

Su llegada al Manchester United en 2020 provocó una auténtica revolución en Old Trafford. Los Red Devils recuperaron color y están de regreso en la Champions. En Portugal, el jugador de 26 años no sólo es un escudero y socio de Cristiano Ronaldo, sino una excelsa alternativa para resolver partidos complejos. Dicho de otra manera, Bruno Fernandes es el plan B de la Selección lusitana en caso que el plan A, Cristiano, no encuentre la fórmula.

7. Luka Modric (Croacia) 🇭🇷

Si Croacia llegó a la Final del Mundial del 2018, el máximo responsable fue el mediocampista del Real Madrid. Modric, de 35 años, encabeza una generación dorada para el equipo croata y en la Eurocopa se perfila para ser el penúltimo escenario antes del recambio generacional.

8. Pedri (España) 🇪🇸

Barcelona encontró oro cuando fichó a un joven de Las Palmas. Tiene 18 años, pero desde ahora ya es considerado como uno de los jugadores con mayor proyección y algunos se atreven a compararlo como el heredero de Andrés Iniesta en el Barça. Su llamado a la Selección de España no es fruto de la casualidad.

9. Federico Chiesa (Italia) 🇮🇹

Si bien la temporada 2020-21 no fue la mejor para la Juventus, el club de Turín acertó con el fichaje del genovés de 23 años, quien ya cuenta con un amplio recorrido con la Azzurra, con la cual debutó en 2018 y desde entonces suma 25 partidos. La Euro se perfila como el escenario para consolidarse a nivel internacional.

10. Manuel Neuer (Alemania) 🇩🇪

Con 35 años de edad, el arquero del Bayern Munich ha sido el símbolo y capitán en la era de Joachim Löw al frente de la Selección de Alemania. Neuer es un espectáculo atajando bajo los tres postes, pero sobre todo fuera del área, cuando le toca jugar con los pies o arriesgar el físico con salidas temerarias.

Esta vez no contará con la presión de Marc-Andre ter Stegen, ausente por lesión, y podría estar frente a su última oportunidad como arquero titular de la escuadra teutona.

11. Gareth Bale (Gales) 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Gales está en su segunda Eurocopa gracias a su máximo goleador, Gareth Bale, quien llega al torneo con 31 años. Los últimos semestres no han sido fáciles para el ‘Expreso de Cardiff’, sin embargo suele transformarse y mostrar su mejor versión con la armadura de su selección. Un buen torneo podría ayudar al galés a revalorizarse en el mercado.

12. Memphis Depay (Países Bajos) 🇳🇱

Desde la llegada de Ronald Koeman al Barcelona, el delantero del Olympique de Lyon ha sido relacionado con el club catalán, aunque no termina de convencer a uchos culés. La Euro será la vitrina para despejar esos cuestionamientos o nutrir las dudas. El delantero de ‘La Naranja Mecánica’ es agente libre, así que estará en la mira de otros clubes, además del Barça.

13. Kasper Schmeichel (Dinamarca) 🇩🇰

Si hablamos de herencias, el caso del arquero de Dinamarca es uno de los mejores ejemplos dentro del mundo del futbol. Kasper adoptó la posición de su portero, Peter, quien ganó la Euro del 1992. Su hijo y actual portero del Leicester, sueña con la misma hazaña 29 años después.

14. Georginio Wijnaldum (Países Bajos) 🇳🇱

Fue uno de los jugadores más perseguidos por los grandes de Europa tras finalizar contrato con el Liverpool. Barcelona estuvo al acecho, aunque finalmente el PSG se llevó al jugador neerlandés y en la Euro podrá mostrat al equipo parisino si acertó con su la inversión de su fichaje.

15. Timo Werner (Alemania) 🇩🇪

El cambio generacional en Alemania ha comenzado y Timo Werner es el encargado de llevar a buen puerto el legado de jugadores como Miroslav Klose y Mario Gómez. Llega al torneo como campeón de la Champions League, aunque también carga con una serie de criticas debido a una irregular contundencia.