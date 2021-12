De vaselina: El golazo de Sam Kerr que coronó al Chelsea en la FA Cup Femenil

La FA Cup Femenil llegó a su fin con un nuevo campeonato para el Chelsea, que se perfila como gran dominador del futbol inglés. Una anotación de Frank Kirby y doblete de Sam Kerr sentenciaron la Final ante el Arsenal, que poco pudo hacer para competir en Wembley.

El legado de la directora técnica Emma Hayes no hace más que crecer con las Blues. Ahora presume nueve títulos en el banquillo del Club del Año según France Football y apunta a conseguir muchos más, como la Champions League.

40 mil 942 personas se dieron cita en Wembley para presenciar el encuentro; fans de Chelsea y Arsenal pintaron las tribunas con sus colores, así que el ambiente en la Final de la FA Cup Femenil fue inmejorable. Banderas, cánticos y ovaciones crearon una atmósfera inigualable en el mítico estadio.

El marcador se abrió con gol de vestidor, cortesía de Fran Kirby. La atacante es una de las grandes figuras del Chelsea y prueba de ello ha sido su participación en varios goles de la FA Cup Femenil. Esta vez aprovechó un error de la zaga del Arsenal para escaparse sin marca y definir ante el achique de la arquera Manuela Zinsberger.

De ahí en adelante hubo dominio blue en Wembley, aunque con poca contundencia. Balones al travesaño, imprecisiones y errores en el último toque impidieron que las dirigidas por Emma Hayes incrementaran la ventaja durante el primer tiempo.

Who else but @frankirby?! 💥

Rapid start from @ChelseaFCW 🔵#WomensFACupFinal pic.twitter.com/c8Li8saKkT

— Vitality Women’s FA Cup (@VitalityWFACup) December 5, 2021