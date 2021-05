¿Quién es Emma Hayes, la DT que encabeza el sólido proyecto del Chelsea Femenil?

El equipo femenil del Chelsea promete convertirse en una de las potencias europeas a nivel de clubes. De la mano de la directora técnica Emma Hayes, disputará su primera final de Champions League y apunta a ganar más títulos, pues con ella ya suman 8.

Su experiencia en los banquillos, y en otros puestos en instituciones de futbol, la convierten en una de las entrenadoras más completas de todo el mundo.

Además, es la primera directora técnica que disputa la final de Champions desde 2009. En los últimos años, las escuadras que disputaban el título estaban dirigidas por hombres, así que este podría representar un parteaguas para las próximas generaciones.

Hace algunas semanas, se viralizó el video de un partido en el que se aprecian las instrucciones de la estratega a sus jugadoras: Sam Kerr, Erin Cuthbert y Pernille Harder son algunas de las futbolistas a las que Hayes les ordena presionar, mantener ciertas formaciones y marcar a las rivales de determinada manera.

Para muchos, esto todavía es una sorpresa porque no conciben la idea de que una mujer pueda dirigir como “normalmente” lo haría un hombre. Sin embargo, todos esos mitos quedan atrás con figuras como Emma Hayes.

For the 13 people who liked this tweet: @emmahayes1 providing tactical instructions while offering @samkerr1 & @PernilleMHarder encouragement & motivation for the difficult shift they had to put in pressing-wise.

Apologies if I misheard or misinterpreted some instruction. https://t.co/qfLUIaBfUn pic.twitter.com/vzOf5IanPG

— Om (@OmVAsports) March 31, 2021