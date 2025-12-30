Lo que necesitas saber: Los elegidos para ser parte del Salón de la Fama de la NFL en 2026 se darán a conocer el 5 de febrero, previo al Super Bowl LX

Entrar al Salón de la Fama es un honor único para cualquier deportista, sobre todo en las ligas más importantes de Estados Unidos. Bueno, la NFL ya dio a conocer la lista de los 15 finalistas para integrar la clase 2026 y tenemos a pura leyenda.

Foto: NFL (Facebook)

Los 15 finalistas para el Salón de la Fama de la NFL en 2026

Hablamos de los finalistas en la llamada Era Moderna, y en la lista encontramos para empezar a Willie Anderson, Torry Holt, Luke Kuechly y Adam Vinatieri, elegidos automáticamente por estar entre los siete finalistas de 2025.

También destacan los nombres de Drew Brees y Larry Fitzgerald, que están en su primer año como elegibles para el Salón de la Fama.

Foto: NFL (Facebook)

Pero bueno, vamos sin tanto rollo con la lista completa dada a conocer por la propia NFL este 30 de diciembre:

Willie Anderson, tackle – Cincinnati Bengals (1996-2007), Baltimore Ravens (2008)

– Cincinnati Bengals (1996-2007), Baltimore Ravens (2008) Drew Brees, QB – 2001-05 San Diego Chargers, 2006-2020 New Orleans Saints

– 2001-05 San Diego Chargers, 2006-2020 New Orleans Saints Jahri Evans, guardia – New Orleans Saints (2006-2016), Green Bay Packers (2017)

– New Orleans Saints (2006-2016), Green Bay Packers (2017) Larry Fitzgerald, receptor abierto – Cardenales de Arizona 2004-2020

– Cardenales de Arizona 2004-2020 Frank Gore, corredor – San Francisco 49ers (2005-2014), Indianapolis Colts (2015-17), Miami Dolphins (2018), Buffalo Bills (2019), New York Jets (2020)

– San Francisco 49ers (2005-2014), Indianapolis Colts (2015-17), Miami Dolphins (2018), Buffalo Bills (2019), New York Jets (2020) Torry Holt, receptor abierto – St. Louis Rams (1999-2008), Jacksonville Jaguars (2009)

– St. Louis Rams (1999-2008), Jacksonville Jaguars (2009) Luke Kuechly, apoyador – Carolina Panthers 2012-19

– Carolina Panthers 2012-19 Eli Manning, QB – Gigantes de Nueva York 2004-2019

– Gigantes de Nueva York 2004-2019 Terrell Suggs, apoyador externo/ala defensiva – Baltimore Ravens (2003-2018), Arizona Cardinals (2019), Kansas City Chiefs (2019)

– Baltimore Ravens (2003-2018), Arizona Cardinals (2019), Kansas City Chiefs (2019) Adam Vinatieri, pateador – Patriotas de Nueva Inglaterra (1996-2005), Colts de Indianápolis (2006-2019)

– Patriotas de Nueva Inglaterra (1996-2005), Colts de Indianápolis (2006-2019) Reggie Wayne, receptor abierto – Indianapolis Colts 2001-2014

– Indianapolis Colts 2001-2014 Kevin Williams, tackle defensivo – Minnesota Vikings (2003-2013), Seattle Seahawks (2014), New Orleans Saints (2015)

Minnesota Vikings (2003-2013), Seattle Seahawks (2014), New Orleans Saints (2015) Jason Witten, Ala cerrada – 2003-2017, Dallas Cowboys 2019, Las Vegas Raiders 2020

– 2003-2017, Dallas Cowboys 2019, Las Vegas Raiders 2020 Darren Woodson, Safety – Dallas Cowboys 1992-2003

– Dallas Cowboys 1992-2003 Marshal Yanda, guardia/tackle – Baltimore Ravens 2007-2019

“Los finalistas de la categoría de Jugadores de la Era Moderna fueron determinados por el Comité de Selección independiente del Salón de la Fama a partir de una lista inicial de 128 nominados. Esta lista se redujo en dos ocasiones (a 52 nominados y 26 semifinalistas) antes de quedar en 15 finalistas”, destaca la liga.

¿Qué necesitan los finalistas para entrar al Salón de la Fama de la NFL en 2026?

¿Apoco no es pura leyenda? Lo único malo es que no podremos tener a los 15 en el Salón de la Fama en 2026, solamente máximo a 5 de ellos.

Y para ser uno de esos 5 elegidos, cada jugador debe alcanzar mínimo el 80% de votos positivos, los cuales emiten los 50 integrantes del Comité de Selección (o sea que necesitan mínimo 40 votos).

La firma Ernst & Young LLP, especializada en auditorías y consultorías, se encargará de supervisar que toda la votación se dé legal, validando las papeletas y el conteo de las mismas. Para que no haya duda de que entrarán al Salón de la Fama quienes sean elegidos mediante el voto.

Peyton Manning en la ceremonia del Salón de la Fama de la NFL / Foto: NFL (Facebook)

¿Cuándo sabremos quiénes entran al Salón de la Fama de la NFL en 2026?

Ya sabemos quiénes y ya sabemos cómo… Falta el cuándo. Los hasta 5 elegidos serán anunciados, como marca la tradición, durante los NFL Honors el próximo jueves 5 de febrero.

La ceremonia se llevará a cabo en el Palace of Fine Arts de San Francisco, tan sólo unos días antes del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium, casa de los 49ers, el domingo 8 de febrero.

Y como marca también la tradición, los elegidos serán ingresados al Salón de la Fama en el juego del 6 de agosto de 2026, en Canton, Ohio.