¿Quién es Florencia Chagas, la primera argentina que llega a la WNBA?

Primero destacó entre los hombres, luego emigró a Europa y ahora jugará en la mejor liga del mundo… Esta es la historia de Florencia Chagas, quien se convirtió en la primera basquetbolista argentina elegida en el Draft de la WNBA y jugará con el Indiana Fever.

Se desempeña como base, pero también puede cumplir como escolta. Esta versatilidad le da un plus importante, ya que apenas tiene 19 años de edad y lleva un buen rato en los equipos más poderosos del Viejo Continente.

OFFICIAL: With the 31st pick in the 2021 #WNBADraft, we have selected Florencia Chagas from Argentina.#OurWayUnscripted x #FeverDraft pic.twitter.com/94C1JHtrMo

— Indiana Fever ⛹️‍♀️🏀 (@IndianaFever) April 16, 2021