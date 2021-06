Formiga, la futbolista brasileña que va por su séptima edición de Juegos Olímpicos

El futbol y casi todos los deportes se caracterizan por despedir a muchas de sus figuras a una temprana edad. Es poco común ver atletas que superen los 40 años de edad y se mantengan en activo como cualquier grupo de jóvenes, pero este sí es el caso de la brasileña Formiga.

Con 43 años la mediocampista no solo apunta a una séptima participación en Juegos Olímpicos, sino que ya está convocada. La entrenadora Pia Sundhage dio a conocer su lista definitiva para ir a Tokio 2020, en la cual aparece la ex jugadora del París Saint-Germain.

Y el logro histórico no solo es haber sido llamada a la justa en siete ocasiones diferentes. Estas siete participaciones representan todas las ediciones del torneo de futbol femenil en Juegos Olímpicos, que apareció en Atlanta 1996.

A lista completa das #GuerreirasDoBrasil que vão em busca do ouro no futebol feminino nos @JogosOlimpicos. Vamos, meninas! Vamos, Brasil! #Tokyo2020 pic.twitter.com/iJk3gt7Jw3 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 18, 2021

¿Quién (realmente) es Formiga?

Nació en Salvador de Bahía el 3 de marzo de 1978 y su nombre es Miraildes Macuel Mota. El apodo de Formiga (hormiga en portugués) no está estrictamente relacionado con su nombre como ocurre con otros brasileños, pero sí con su forma de jugar y surgió cuando era adolescente.

La ahora veterana llamaba la atención en las calles de su ciudad y un aficionado decidió llamarla así por las hormigas, que se caracterizan por apoyarse entre todas y nunca ser egoístas. Esto hacía relación a su desempeño, repartiendo balones desde la mitad de la cancha.

“Al principio no me gustaba mucho. Pensé que era raro, sabes, como: ‘¿Qué, tengo antenas?’. Pero mientras más decía que no me gustaba, más me llamaban así. Fue un apodo perfecto porque es muy consistente con muy juego“, explicó la futbolista a The New York Times.

Sin embargo, la infancia y los primeros años en la adolescencia de Formiga no fueron sencillos a nivel familiar. Su padre murió cuando ella era una bebé y su madre crío a cuatro hijos completamente sola; eso sí, los hermanos de la ahora figura no estaban contentos con que jugara.

Su talento robó tantas miradas, que un reclutador la llevó a São Paulo para que entrenara a tiempo completo y poco después, entró en la convocatoria de la Selección de Brasil para ir al Mundial de Suecia 1995, tenía 17 años y era la más joven en su equipo. Un año después, asistió a los Olímpicos de Atlanta 96 para escribir una historia inigualable.

7 Copas del Mundo y 7 Juegos Olímpicos

La Copa del Mundo de Suecia representó el primer torneo internacional de quien ahora es una histórica. Formiga es la futbolista (hombre o mujer) con más participaciones en los Mundiales: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019.

En los Juegos Olímpicos va por la misma marca. Debutó con todo el futbol femenil en Atlanta 1996 y Sídney 2000 Brasil terminó en cuarto lugar; Atenas 2004 y Beijing 2008 representaron dos medallas de plata; Londres 2012 es su peor participación al quedarse en cuartos de final y en Río 2016 se quedaron con otro cuarto lugar.

El récord de Formiga se queda solo en el futbol, ya que la historia en otras disciplinas es diferente. El jinete Ian Miller es el atleta con más participaciones en justas olímpicas, con 10 y una medalla de plata en 2008.