¿Cuáles son los principales cambios y cómo funcionará el auto 2022 de Fórmula 1?

La Fórmula 1 ha ganado en materia des espectáculo en los últimos dos años y en especial el 2021 ha resultado frenético gracias a la presión que ha ejercido Red Bull sobre Mercedes, que ha dominado prácticamente la última década a tal grado que hizo predecible el campeonato.

Sin embargo, el Gran Circo dará un paso más en esa búsqueda de fomentar la competencia y con ello el espectáculo, por lo que presentó el prototipo del auto con el que se correrá a partir de la temporada 2022.

Los pilotos ya conocieron de cerca al nuevo monoplaza, que cuenta con cambios importantes no sólo en estética, sino en funcionalidad y hasta en resistencia, con la finalidad de garantizar la seguridad de los pilotos y reducir los gastos de los equipos, que han sido afectados, como muchas industrias, por la pandemia del coronavirus.

