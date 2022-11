La Fórmula 1 ya llegó a Las Vegas y Checo Pérez dio exhibición con Hamilton y Russell

El crecimiento de la Fórmula 1 también se ve reflejado en su calendario y en 2023 tendremos la temporada más larga de la historia. Esto quiere decir que por primera vez habrá 24 carreras y sí, tres de ellas serán en Estados Unidos, dándole la bienvenida a Las Vegas.

Lo que pinta como una de las citas más costosas y lujosas del año, comenzó antes de lo esperado. La carrera está programada para el sábado 18 de noviembre (leíste bien, en sábado); no obstante, la Fórmula 1 aterrizó entre casinos y edificios espectaculares con Checo Pérez y una gran exhibición.

The Killers puso ambiente y música a un evento que sin duda, es a introducción a un Gran Premio que nos sorprenderá la próxima temporada.

Así sonaron los Fórmula 1 en Las Vegas por primera vez

Si te preguntas por qué rayos hubo una exhibición prácticamente un año antes del Gran Premio de Las Vegas, la respuesta es que se llevó a cabo una fiesta de lanzamiento enooorme. Por ello, Fórmula 1 acudió a la ciudad con su CEO, Stefano Domenicali y algunos pilotos.

Más allá del show de drones y luces, tres autos de Fórmula 1 tomaron las calles de Las Vegas. Lewis Hamilton y George Russell de Mercedes, así como Checo Pérez por parte de Red Bull, y como es costumbre no faltaron las banderas mexicanas.

Russell fue el primero, después salió Checo y Hamilton cerró, peor los tres nos permitieron escuchar el rugir de los motores e hicieron donas para deleitar al público. Cayó la noche y los pilotos también tuvieron entrevistas para revelar detalles sobre lo que vendrá en 2023.

“Estoy ansioso. Amo este lugar y he venido muchas veces, así que no me puedo imaginar un evento así con Fórmula 1. Va a ser el evento más grande del mundo el próximo año. Hay muchos mexicanos aquí“, dijo Checo mientras lo ovacionaban y Hamilton se sorprendió por la cantidad de fans mexas que llegaron.

Alex Albon y Jost Capito de Williams, al igual que Guenther Steiner de Haas completaron la alineación para la primera parada de Fórmula 1 en Las Vegas. Y si así fue la presentación, solo podemos decir que el Gran Premio será espectacular.