Los fanáticos gamers del futbol estarán muy identificados con el modo carrera -ya sea de FIFA o PES– en dirigir a una selección nacional y a un equipo, bueno, Francesco Calzona lo llevó a la vida real con Eslovaquia y el Napoli.

Sí, en los videojuegos se puede compaginar dirigir a un combinado nacional y a un equipo, porque al final del día, es una simulación apegada a la realidad, pero simulación al fin.

Se podría pensar que estos casos no podrían darse en la vida real, pero Francesco Calzona tiene la oportunidad de hacer el sueño posible con el Napoli en Champions League y Eslovaquia para la Euro 2024.

Francesco Calzona, el nuevo estratega del Napoli – Foto: Getty Images

¿Cómo llegó al Napoli como estratega?

El actual campeón de la Serie A está en una profunda crisis de resultados, donde el bicampeonato ya es más que un sueño con la brecha que existe entre el Napoli y el Inter, líder del torneo.

Peeeeeeero, no solo es la crisis de resultados, sino de funcionamiento. Las cosas en el Napoli no arrancan y las figuras ya no tienen el mismo rendimiento, algo que se nota en la pobre temporada que están viviendo.

Walter Mazzarri fue echado del cargo de DT del Napoli por los pésimos resultados y Francesco Calzona fue el elegido para dirigir al conjunto del sur de Italia.

Ciao a Walter Mazzarri del sur de Italia – Foto: Getty Images

Esto, después de que tuvo una buena participación con la Selección de Eslovaquia en las clasificatorias a la Eurocopa 2024, al que calificó como segunda de grupo.

Entonces, ¿dejó el cargo como DT de la Selección de Eslovaquia? La respuesta es no, sigue siendo su estratega y se mantendrá así hasta la Euro 2024, mientras dirigirá al Napoli por lo que resta de temporada, o sea, antes del campeonato europeo.

Dirigirá al Napoli y después a Eslovaquia en la Euro 2024 – Foto: Getty Images

¿Se puede dirigir a un club y selección por reglamento?

La respuesta es tajante y es no, ya que en ningún estatuto de algún reglamento de la FIFA dice que esto no se puede o tiene que haber algún permiso especial para ser DT de equipo y selección.

Así que, Francesco Calzona no tiene ningún problema en poder dirigir lo que resta de la temporada al Napoli y posteriormente, regresar a su chamba en Eslovaquia.

Lo único, es que la Federación de Eslovaquia y el Napoli se tienen que poner de acuerdo, algo que ya hicieron para que esto se pudiera dar. Además, como seleccionador, ahorita no tiene trabajo como tal por las competencias europeas.

Francesco Calzona ya fue asistente del Napoli de 2015 a 2018 – Foto: Getty Images

Otros DT’s que dirigieron a club y Selección como Francesco Calzona

Hasta en las mejores familias y Guus Hiddink también dirigió dos equipos en 2009, al Chelsea, mientras seguía siendo DT de la Selección de Rusia. Pero, en dos ocasiones de su carrera le sucedió, porque en 2005 y 2006 fue estratega de Australia y PSV.

Billy Bingham dirigió a Irlanda del Norte de 1967 a 1971, a la par de esto se consiguió trabajos en clubes como el Southport, Plymouth Argyle y Linfield.

Parece que Rusia está acostumbrada a casos como el de Francesco Calzona, ya lo hicieron con Guus Hiddink y repitieron con Leonid Slutski, que estuvo con el combinado ruso y el CSKA de Moscú.

Ricki Herbert fue otro de los que hizo dos trabajos al mismo tiempo, con la Selección de Nueva Zelanda y dirigió al New Zealand Knights y Wellington Phoenix.

Antes de dirigir al Manchester United, Sir Alex Ferguson dobleteó entre la Selección de Escocia y el Aberdeen entre 1985 y 1986. Tuvo que ser DT de Escocia por el fallecimiento de su jefe, Jock Stein, ya que era asistente.

Sir Alex Ferguson lo hizo todo en el futbol – Foto: Getty Images

