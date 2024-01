Lo que necesitas saber: Franz Beckenbauer perdió la visión del ojo derecho desde 2019

La salud de Franz Beckenbauer decae, de acuerdo con su hermano, Walter, quien se ha convertido en una especie de portavoz del exfutbolista alemán, quien a sus 78 años de edad ya ha renunciado a la vida pública, de acuerdo con Bild.

Franz Beckenbauer, Campeón del Mundo en Alemania 1974 como jugador y en Italia 1990 como entrenador, vive en Austria desde hace un tiempo y lleva cerca de un año sin aparecer en actos públicos.

Franz Beckenbauer

¿Qué pasa con Franz Beckenbauer’

Fue invitado al Mundial de Qatar 2022, sin embargo, Franz se ausentó precisamente por problemas de salud. Previo a la Copa del Mundo, el ‘Kaiser’ debido a una trombosis ocular, la cual le hizo perder la visión en el ojo derecho. El propio Beckenbauer explicó dicho caso. “Tuve el llamado infarto en un ojo. Lamentablemente ya no puedo ver nada con el derecho y tengo que tener cuidado con mi corazón”, dijo una de sus últimas apariciones públicas, en 2019.

Walter Beckenbauer indicó en un documental sobre el ‘Kaiser’ que en el cierre del 2023 la salud de su hermano empeoraba. “Si dijera que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. Franz no se siente bien”, dijo de acuerdo con Mundo Deportivo.

En los últimos Franz Beckenbauer había causado alarmas por su estado de salud, pues en un par de ocasiones fue sometido a cirugías cardiacas, además de un implante de cadera.

Franz Beckenbauer

¿Quién es Franz Beckenbauer?

Es considerado el mejor futbolista alemán de todos los tiempos, pese a ser un jugador de corte defensivo, pues jugaba como defensa central y como medio de contención. Aún así marcó 94 goles con sus tres equipos, Bayern Munich, Hamburgo y New York Cosmos.

Jugó con Alemania los Mundiales de Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974, en los cuales marcó cinco goles, sin embargo, destaca la historia de haber jugado el partido del siglo entre Alemania e Italia, en el Estadio Azteca, y con un brazo inmovilizado.

Foto: Youtube

Como entrenador dirigió en el Mundial de México 1986, en el que fue subcampeón ante la Argentina de Maradona, y en Italia 1990, donde cobró venganza ante la albiceleste y ante Diego, pues se coronó como Campeón del Mundo.

Su influencia en el futbol se ve cristalizada a través de Karl-Heinz Schneider, personaje de los Supercampeones inspirado en el ‘Kaiser’.

