Es uno de los directores técnicos más carismáticos de México, con un lenguaje folclórico y que no le teme a las palabrotas -esté donde esté-… él es Javier Aguirre.

Una de las principales características es que no tiene pelos en la lengua y siempre dice lo que piensa, aunque eso no siempre es del agrado de todos, por lo que algunas veces se mete en broncas.

Peeeeero, esa también es la magia de Javier Aguirre cuando tiene un micrófono en las manos, que siempre deja un highlight cuando le preguntan sobre cualquier tema, de sus equipos o sus jugadores.

Pocos con el carisma de Javier Aguirre – Foto: Getty Images

Las frases más recordadas en la carrera de Javier Aguirre

En España, en México o donde dirija, Javier Aguirre es capaz de soltar cualquier joyita sobre sus equipos, sobre futbol, incluso, hasta de la vida misma.

El corte de manga cuando dirigía al Espanyol

Con los Periquitos, un festejo se le fue de las manos y comenzó a hacer ademanes que no fueron tan bien vistos por algunos, porque son bastante obscenos, pero eso le importa muy poco a Javier Aguirre.

“Fue un festejo, ¿no puedo festejar o qué?, salió muy bonito, no iba a dirigido a nadie (un corte de manga). No le busquemos tres pies al gato, un simple festejo puro y duro, no tiene receptor. (En México) es distinta, es (colocar el brazo) arriba del hombro y se dice chin… a tu m…, así se dice y a la siguiente le voy a hacer así, para que no haya confusión“, dijo el DT mexa.

Un incomprendido por su estilo de comunicarse – Foto: Getty Images

Pedrada a Cuauhtémoc Blanco

Cuando se logró la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, todos los jugadores y cuerpo técnico celebraron, pero Javier Aguirre mandó un curioso mensaje de cariño al Cuau, aunque no fue lo que esperaba.

“Cuauhtémoc Blanco tiene ese don que le agrada al mexicano, pase lo que pase y haga lo que haga; aunque sea ‘pedote’ y sea lo que sea, ese es nuestro Cuau“, expresó el director técnico sobre el ídolo.

Coincidieron en Selección Mexicana por segunda vez en 2010 – Foto: Captura de pantalla

La celebración más épica de gol

Leganés fue una etapa complicada para Javier Aguirre, porque fue su primer descenso y vivió momentos complicados con el equipo, aunque no fueron todos y para muestra, un botón.

“Seguramente le dije, muy bien hijo de tu p}#%a madre, bien ‘Oscarito’ cabrón, la p}#% madre que te parió, seguramente le dije eso“, respondiendo sobre lo que le dijo a un jugador tras un gol.

Leganés, equipo de claroscuros para Javier Aguirre – Foto: Getty Images

Hasta Miguel Mejía Barón salió embarrado

Su carrera en los banquillos comenzó como asistente técnico de Mejía Barón en Selección Mexicana y él fue quien lo alentó a hacer el curso de director técnico.

“Pinche Miguel, por su culpa estoy aquí, yo no quería“, echándole la culpa a su exmentor sobre su carrera profesional, aunque más en tono de burla, que realmente quejándose.

El ‘Vasco’ fue al Mundial 1994 como asistente – Foto: Captura de pantalla

La sinceridad de Javier Aguirre también lo mete en problemas

Algunas vez en España le preguntaron por México y sin tapujos, Javier Aguirre contestó lo que él sentía de nuestro país y esas declaraciones no cayeron tan bien en tierras mexas.

“Mucha gente la ha pasado mal. (En cuanto a seguridad) no puedes andar en la calle tranquilamente porque hay líos, yo soy gente conocida, respetada, aunque uno nunca sabe, tomo mis precauciones. Llevamos casi un año acá, estaremos hasta el Mundial y después de eso regresaremos a Europa a ver qué hay“, sentenció.

Salvó al ‘Tri’ en 2010 – Foto: Captura de pantalla

Un alipús para celebrar en Mallorca

Cuando su equipo, Mallorca, logró llegar a las semifinales de la Copa del Rey, se le cuestionó sobre la charla técnica que les dio ante el increíble resultado poco presupuestado.

“A los chicos les he dicho que se toman un whiskito con dos hielos y se vayan a la cama“, un consejo un tanto peculiar, pero pues con tal logro que se aventaron, tenían el permiso del estratega mexicano.

El Mallorca de Javier Aguirre – Foto: Getty Images

Recordando su paso por Egipto y Japón

Un sin fin de anécdotas sob las que debe de tener Javier Aguirre y es que, tuvo la fortuna de dirigir en varios países. Las groserías son parte de su lenguaje, así que, le cuestionaron sobre ese tema en Japón y Egipto.

“Ni los egipcios musulmanes ni los japoneses no tienen groserías en su idioma, la peor grosería en japonés era ‘le vi el ombligo a tu mamá‘”, dijo Javier Aguirre.

Recordando su paso por la Selección de Japón – Foto: Getty Images

Ya le tocó al Cuau, ahora a Muriqi

El mexicano tiene para dar y prestar, ya sea que seas el ídolo de la Selección Mexicana o uno de sus dirigidos en España, y Muriqi sufrió las consecuencias de su humor ácido.

“Con lo feo que es (Muriqi), qué bien juega el sinvergüenza; tú lo ves y te cambias de acera“, haciendo una declaración más que sincera sobre su sentir del jugador físicamente.

Vedat Muriqi, delantero del Mallorca – Foto: Getty Images

¿Qué hace Javier Aguirre a 48 horas de una final de Copa del Rey?

La última puntada del ‘Vasco’, concedió una entrevista para hablar de la final de la Copa del Rey ante el Athletic y le preguntaron sobre sus últimas horas antes del partido… su respuesta, no es la que muchos quieren escuchar, pero divertida es.

Básicamente, en día normal en su vida cotidiana es ver el reality en España, ir a hacer las compras y lavar el coche de su esposa, además de echarle gasolina… “soy un calzonazo“, dice; o sea, un mandilón como se conoce le dice en México.

¿Qué hacía Javier Aguirre a 48 horas de la final de Copa?



▪️ver Supervivientes

▪️hacer la compra en Hipercor

▪️llevar a la lavar el coche de su esposa y echarle gasolina ("Soy un calzonazos")



Es un espectáculo el mexicano



?️@ellarguero pic.twitter.com/UtDmv0aW61 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 5, 2024

