Lo que necesitas saber: Javier Aguirre dirigirá su segunda final en la Copa del Rey; la primera la perdió en 2006 con Osasuna

En menos de 24 horas, el futbol mexicano nos ha dado motivos para sentirnos orgullosos. Por un lado quedó la histórica victoria de la Selección Mexicana Femenil ante Estados Unidos en la Copa Oro, y del otro lado del ‘charco’ Javier Aguirre metió al Mallorca a la final de la Copa del Rey, después de imponerse a la Real Sociedad, un equipo que juega Champions League, en tanda de penales.

Mallorca empató 1-1 frente a la Real Sociedad en tiempo regular y llevó la definición hasta la tanda de penales, y previa a los disparos desde el manchón, Javier Aguirre bajó la tensión durante su charla, en la cual bromeó con sus jugadores y éstos reaccionaron como si ya hubieran ganado el encuentro. Un festejo antes de los momentos de tensión.

Aguirre confesó que no practicaron penales

Aguirre confesó en rueda de prensa que a pesar de que sus jugadores acertaron todos sus disparos, no entrenador los penales. “No sé si me crean o no, pero no ensayamos penales. Lo anotamos en nuestro programa, día a día, pero por alguna razón, porque llovió o porque había viento, porque se fue el otro… por lo que sea, pero no tiramos penales, así que no estaba este escenario contemplado y cuando preguntas y todos quieren tirar sabes que la cosa va bien y puedes perder, pero no se esconde nadie y ellos estaba muy, muy tranquilos”, indicó el mexicano.

En la misma conferencia, el mexicano dejó una de esas frases que tanto disfrutan en España, luego de que un periodista le preguntara sobre la forma en la cual festejaría el triunfo una vez que saliera del estadio: “Mítica frase: un whiskyto y a dormir, hijo”.

? ¿Cómo va a celebrar Javier Aguirre el pase a semifinales?



? "Un whiskyto y a dormir, hijo"



? #DirectoGol pic.twitter.com/NiPWFfKlSl January 24, 2024

Futbol tequila: Así definen el triunfo de Aguirre en España

Después de la victoria inesperada surgieron varias reacciones en los medios de comunicación de España y en ‘El Larguero’, de la canda SER, indicaron que su estilo no pertenece al llamado “futbol champagne”, lo del ‘Vasco’ Aguirre es ‘Futbol Tequila’.

“En la Real Sociedad todo era seriedad, con la tensión que una tanda de penales significa buscando el lugar en una Final. Del otro lado, Aguirre dando de empujones y a carcajadas con sus compañeros, que no es cosa menor porque les ha quitado la presión, para muestra que no fallaron y son los finalistas.

“Aquí le decimos ‘Futbol Tequila’ a lo del Mallorca y la huella de Javier Aguirre. Es de aplaudirse lo que han hecho, han soportado hasta el final a la Real en Anoeta y esa camaradería que muestra (Aguirre) con los suyos quedó clara hasta el final”, indicaron en el programa, de acuerdo con Fox Sports.

Javier Aguirre con el Mallorca / Getty Images

La Aguirreta del Mallorca

Antonio Raillo, uno de los jugadores de mayor experiencia y mayor peso al interior del equipo, se dijo orgulloso del resultado del equipo y del trabajo de Javier Aguirre, quien dirigirá su segunda final en una Copa del Rey. En la temporada 2005-06 perdió la final al frente del Osasuna, ante Betis.

“Somos el Mallorca y esta es la ‘Aguirreta’, somos de defender, aprovechar nuestros momentos. Es jodido aguantar 120 minutos así, la Real Sociedad tiene un equipazo, pero es de admirar lo que hicimos. Igual, si no hubiésemos pasado, la gente tendría que haber estado orgullosa, pero nos llevamos el boleto para una final y esas no se juegan, se ganan”.

El Mallorca de Javier Aguirre / Getty Images

Mallorca jugará la final de la Copa del Rey el 6 de abril ante el ganador de la otra semifinal, entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, al que Javier Aguirre dirigió entre 2006 y 2009.

