El tiempo es oro en todas partes y en la NFL claro que no es la excepción, pero los Cleveland Browns no se esperaron ni tantito para hacer oficial la salida de Freddie Kitchens, sin que pudiera cumplir un año al frente de la franquicia.

Después de la derrota en la último juego de la temporada regular frente a los Bengals 23-33, los Browns publicaron un comunicado para darle las gracias al entrenador en jefe.

“Freddie Kitchens ha sido relevado de sus deberes como entrenador en jefe de los Cleveland Browns”, indica el comunicado, en el cual se destaca su ascenso como máximo responsable del equipo en un año.

Freddie Kitchens has been relieved of his duties as head coach

