Lo que necesitas saber: Las torres del viejo Wembley fueron demolidas en 2003

Fulham, el equipo de Raúl Jiménez, cuenta con una rica historia en el futbol de Inglaterra y de Londres. De hecho, es el primer equipo fundado en la capital de Inglaterra, y cuenta con uno de los estadios más singulares y antiguos, que por su capacidad no podía albergar partidos de la Premier League a inicios de los años 2000.

Ante esta situación, Fulham tuvo que mudarse al Loftus Road, el estadio del Queens Park Rangers, mientras el Craven Cottage era remodelado. Para ese entonces, el propietario del equipo, Mohamed Al Fayed, tenía la intención de darle a sus aficionados un estadio emblemático.

Fulham se fundó en 1879 / Fulham

Fulham pudo tener las torres de Wembley en su estadio

Cuando Fulham hacía remodelaciones en su estadio, casi a la par se llevaba a cabo el proyecto del nuevo estadio de Wembley, que sustituiría al icónico estadio en el que Inglaterra conquistó su único Mundial y el cual se caracterizaba por sus dos imponentes torres.

Al Fayed quiso rescatar ambas torres y darles un espacio dentro del proyecto de remodelación del Craven Cottage, de acuerdo con Four Four Two.

“Se habló de renovar o incluso abandonar Craven Cottage. Una de las ideas más extravagantes de Al Fayed fue comprar las icónicas Torres Gemelas que se alzaban sobre el antiguo Wembley, que pronto sería demolido, e instalarlas como parte del Riverside Stand”, indica la revista en referencia a la tribuna principal del estadio del Fulham.

Así lucía el viejo Wembley / Getty Images

¿Por qué no llevaron las torres el estadio del Fulham?

El plan se vino abajo por completo cuando comenzaron a hablar de cifras y es que la versión para trasladar las torres al estadio del Fulham era cercano a los 30 millones de libras esterlinas y finalmente las torres de Wembely fueron demolidas en febrero del 2003.

En tanto, el estadio del Fulham, conserva la tribuna más antigua del futbol inglés y en su remodelación amplió el aforo a más de 22 mil aficionados.

El estadio del Fulham / Getty Images

