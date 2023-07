Lo que necesitas saber: Fulham es el equipo más antiguo de Londres y sus orígenes están en una iglesia cristiana; nunca ha ganado títulos de Primera División

Los equipos de Inglaterra suelen contar con historias increíbles, la mayoría de ellas a partir del Siglo IXX, cuando se crearon las reglas del futbol en la FA, y el caso del Fulham no es distinto. El equipo de Londres es ahora el nuevo club del mexicano Raúl Jiménez, aunque no es el primer mexa en el equipo.

Antes de Jiménez, Carlos Salcido hizo una escala en el camino de Eindhoven hacia México en 2010 para jugar en la Premier League un año y en ese periodo registró un par de asistencias y 22 partidos disputados.

Carlos Salcido jugó una temporada con el Fulham / Getty Images

Lo que necesitas saber del Fulham

Además de este dato, acá te compartimos otros aspectos que quizá no conocías del Fulham, equipo que terminó la temporada 2022-23 en el décimo lugar, luego de haber estado en la Championship una campaña antes.

Fulham, el equipo más antiguo de Londres

Aunque Manchester ha levantado la mano en las últimas décadas, Londres es la capital del futbol en Inglaterra, pues concentra a varios equipos que además han marcado épocas, pero la historia del futbol londinense comenzó con el Fulham, fundado en 1879.

Dos años después fue fundado el Leyton Orient, que juega actualmente en la League One. En 1882 se fundó Tottenham y cuatro años después se fundó Arsenal.

Equipos de Londres

Club Año de fundación Fulham 1879 Leyton Orient 1881 Tottenham 1882 Crystal Palace 1882 Millwall 1885 Arsenal 1886 Barnet 1888 Brentford 1889 West Ham 1895 Chelsea 1905 Crystal Palace: 1905 Charlton 1905

Fulham se fundó en 1879 / Fulham

Todos sus jugadores eran Cristianos

La religión formó parte del origen del Fulham. El reverendo de la inglesa de St. Andrew’s habilitó un espacio anexo para que sus feligreses pudieran jugar cricket y fundaron el West Kensington Cricket Club.

Sin embargo, en 1879 varios jóvenes feligreses de la escuela dominical utilizaron ese espacio para jugar futbol y al ver que hasta los jugadores de cricket formaban parte de los espectadores, se fundó el Fulham St Andrew’s Church Sunday School FC, nombre que se quedó hasta 1888.

¿Cuál es el clásico del Fulham?

Fulham tiene una especia rivalidad con Chelsea con el cual disputa ’The SW6 Derby’. SW6 es el código postal del distrito Hammersmith y Fulham, en el cual se encuentran los dos equipos, en el Oeste de Londres.

El estadio del Fulham, el Craven Cottage, se encuentra a poco menos de cinco kilómetros de Stamford Bridge, casa de los Blues, de modo que esa distancia se recorre en casi 30 minutos caminando.

Fulham tiene una fuerte rivalidad con Chelsea / Getty Images

¿Cuántos títulos tiene Fulham?

Las vitrinas del equipo más antiguo de Londres tiene trofeos de todo tipo y varias divisiones, menos de Primera. Fulham nunca ha ganado la Premier League ni la FA Cup, aunque estuvo cerca de ganarla en 1975, cuando se quedó en la final.

En 2010 también calificó a la final de la Europa League, sin embargo perdió ante el Atlético de Madrid.

The Great Escape

El hecho de que no se haya ganado aún una Premier League no significa que sus aficionados no tengan capítulos de gloria, y el más importante de ellos, al menos en los últimos años, es el denominado ‘The Great Escape’, en 2008.

A tres jornadas de terminar la temporada 2007-08, Fulham estaba prácticamente sentenciado al descenso, a cinco puntos de la zona de salvación, sin embargo el equipo ganó esos tres partidos con sendas remontadas o sufridos triunfos ante Manchester City, Birmingham y Portsmouth.

Sus victorias se combinaron con otros resultados y Fulham evitó el descenso por diferencia de goles con Reading.

¿Cuál es el apodo del Fulham?

El apodo principal que recibe Fulham es Cottagers, que se relaciona con el nombre de su estadio, el Craven Cottage, que a su vez es el más antiguo de la Premier League. El club compró el inmueble en 1894.

Sin embargo, este no es el único apodo para el equipo de Londres. Debido a que el equipo ha jugado tradicionalmente de blanco, al equipo también se le conoce como ‘The Whites’.

El Craven Cottage, casa de Fulham

