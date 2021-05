Futbolistas argentinas denuncian acoso sexual de un DT; la AFA se lava las manos

El futbol argentino femenil está envuelto en un escándalo, el cual ha llegado hasta la FIFA, pues jugadoras de la liga profesional, presentaron una denuncia contra un entrenador, a quien acusan de acoso sexual y el caso ya se encuentra en manos de la FIFPro.

Este organismo se encuentra afiliado a la FIFA y se compone por 40 asociaciones nacionales, y tiene como fin representar a futbolistas de todo el mundo para hacer valer los derechos de los mismos jugadores y jugadoras ante federaciones, clubes y otras organizaciones.

De acuerdo con el documento, el entrenador en cuestión y de quien no se revela identidad, habría utilizado la jerarquía de su puesto para intimida y acosar sexualmente a jugadoras adolescentes de hasta 14 años de edad. Ante esta situación, FIFPro solicitó ante la FIFA el despido del timonel, de quien tampoco se da a conocer el club al que dirige.

“FIFPro está ayudando a varias futbolistas de alto perfil que han presentado una queja ante la Comisión de Ética de la FIFA sobre el comportamiento profundamente preocupante de un entrenador que es empleado de la Asociación de Futbol Argentino (AFA)”, indica el comunicado.

“Debido a la extrema seriedad de estas ofensas, FIFPRO ha solicitado a la FIFA la inmediata destitución del entrenador de su cargo en el que podría acceder y ejercer poder sobre menores“, agrega.

