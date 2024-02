Lo que necesitas saber: La temporada 2024 de MLS arranca este 21 de febrero en busca de un nuevo campeón o que Columbus repita

Una nueva temporada de MLS arranca y con ella, los equipos renuevan sus ilusiones de ser campeones, además, de que también reconstruyeron las plantillas… es por eso, que tomamos a 10 futbolistas como las figuras a seguir.

No hace falta presentación para todos los cracks del Inter de Miami, porque las credenciales de Lionel Messi y Luis Suárez hablan por si solas, pero ellos no son los únicos que la romperán en esta temporada.

Hay otros jugadorazos que llegaron a la MLS y otros que ya vivirán otras temporadas con sus equipos, pero que sin problemas tienen la calidad suficiente para ser las figuras a seguir en 2024.

El trofeo MVP de la MLS – Foto: Captura de pantalla

Los cracks a seguir en la temporada de MLS 2024

Ojo, en este top no encontrarás a Carlitos Vela, por lo menos no en el arranque de la temporada y es porque su futuro todavía es incierto, aunque se dice que se quiere mantener con el LAFC.

Lionel Messi e Inter de Miami

¿Existen razones como para decirles que Messi debe ser una figura a seguir? La respuesta es no, sus balones de oro, ser el mejor jugador de la época y su título de la Leagues Cup son razones suficientes.

Desafortunadamente, la temporada pasada se encontró con un Inter de Miami ya con mucha desventaja en la liga y no pudo remontar para llegar a los playoffs, pero en la MLS 2024 arrancará desde cero… a ver si Messi puede lograr llevar a su equipo a los primeros planos.

Lionel Messi en el Inter Miami – Foto: Captura de pantalla

Luis Suárez – El nuevo fichaje de Miami para la MLS 2024

Hizo una dupla histórica con Messi en el Barcelona, además de una relación de amistad increíble con el argentino. Llega con buen ritmo goleador tras su paso en Brasil.

Así que, el pistolero le aportará al Inter de Miami algo que la temporada pasada no tuvo y es un referente en el área, un goleador de los que ya no hacen -porque Josef Martínez ya no estaba en su prime- y promete goles por racimos.

Emil Forsberg a la salvación de Red Bull

Red Bull tiene equipos por todo el mundo, pero el de Nueva York lleva varios años hundido en la mediocridad del futbol de Estados Unidos. Ya ni es de los candidatos a seguir.

Peeeeeeeeeero, para la MLS 2024 quiere cambiar esa realidad y la manera que encontró para hacerlo es reforzándolo con jugadores de su universo de equipos.

Emil Forsberg brilló durante mucho tiempo en el RB Leipzig y derrochó talento por Alemania, pero el cambio generacional le pesó, perdió protagonismo y la titularidad.

Eso no será problema en el Red Bulls NY, porque es un equipo necesitado de figuras para la nueva temporada, por lo que el sueco es una excelente adición para recuperar nivel, personal y del club.

Emil Forsberg, el gran refuerzo del Red Bulls NY – Foto: Getty Images

Cucho

Después de su paso por Europa, llegó a la MLS con la firme intención de recobrar el nivel que lo mandó al Viejo Continente y lo hizo. El colombiano recuperó forma goleadora y hasta salió campeón.

En 2024 y ya con más experiencia en el futbol de Estados Unidos, se espera que la rompa a lo grande y busque ese bicampeonato con el Crew de Columbus… en una de esas, hasta regresa a Europa.

Pedro de la Vega, la esperanza de Sounders para MLS 2024

Ya fueron a un Mundial de Clubes y ganaron la Concachampions, pero eso no detiene a Seattle en su búsqueda de querer más y renovaron su plantilla para poder hacerlo.

Pedro de la Vega es un jovencito que demostró mucho talento con Lanus en su natal argentina y Sounders apostó por él para rejuvenecer al equipo, confiando en que podrá explotar como goleador.

Pedro de la Vega, la esperanza del Sounders – Foto: Getty Images

Luciano Acosta, el 10 del futbol en Estados Unidos

Nació en la tierra donde los jugadores aprendieron la posición de medio ofensivo de Riquelme, de Ariel Ortega, de Aimar y por supuesto de Diego Armando Maradona… los clásicos 10’s.

Así que, Luciano Acosta es eso en el Cincinnati de la MSL y para 2024 promete que seguirá en el nivelazo que mostró, porque ha ido de menos a más como generador de juego y como goleador.

Hugo Lloris, otro campeón del mundo en Estados Unidos

Su aventura europea terminó y dejó a los Spurs como la mayoría de sus figuras, sin ningún título ganado. Llega de varios meses de inactividad al LAFC, pero eso no quita que sea el mejor portero para la MLS 2024.

Sabemos de su calidad, solo falta que recupere ritmo de competencia y eso no será tan complicado por la benevolencia de su posición, así que, el LAFC sumó a un fichajazo.

Hugo Lloris llegará a lo grande a la MLS 2024 – Foto: Getty Images

Facundo Torres a dar el salto de la MLS a Europa en 2024

Nadie puede negar que la MLS se convirtió en una vitrina para el futbol europeo, mucho más que la Liga MX, donde no emigran tantos jugadores como sí sucede en Estados Unidos.

Facundo Torres es uno de ellos, porque el uruguayo ya la rompió con Peñarol y en Orlando City apunta a ser uno de los goleadores de la MLS 2024, y en Florida confían en ello.

Luis Muriel, uno de los grandes fichajes para la MLS 2024

Orlando City tendrá un ataque de mucho peligro, tal vez al nivel del Inter de Miami -aunque no en nombre-. Ya hablamos de Facu Torres y toca el turno de Luis Muriel.

El colombiano que la rompió en Italia con el Atalanta y otros equipos, trae toda su experiencia como goleador a la MLS 2024, viene con ganas de seguir siendo ese artillero y puede lograrlo en Estados Unidos.

Luis Muriel ya está en la MLS – Foto: X (@OrlandoCitySC)

Héctor Herrera

Vivirá su segunda temporada en la MLS y este 2024 quiere demostrar que es más que un hombre con experiencia en Estados Unidos, porque todavía le queda mucho futbol para repartir.

Está en una posición en la que brilla mucho con el balón, además, el juego del Dynamo pasa por sus pies, sin ser un organizador o un 10, sino toda la construcción de las jugadas serán parte del mexicano.

