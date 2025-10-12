Lo que necesitas saber: Esta es la primera medalla para el tiro deportivo mexicano conseguida en un Campeonato Mundial.

México sigue haciendo historia en el deporte. Esta vez, Gabriela Rodríguez logró ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Escopeta 2025.

Gabriela Rodríguez consigue medalla de plata en competencia mundial de tiro de escopeta // X:@conadeoficial

Gabriela Rodríguez gana plata en Campeonato Mundial de Tiro de Escopeta

Con 28 años, Gabriela Rodríguez logró ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Escopeta 2025, que se celebró en Grecia.

Con una actuación espectacular, la tiradora mexicana acumuló 54 puntos, quedando solo tres puntos detrás de la ganadora del oro Samantha Simonton, quien se coronó campeona con 57 puntos.

Su victoria sin duda es histórica, no solo para su carrera profesional, sino también para nuestro país… pues según la CONADE, esta es la primera medalla para el tiro deportivo mexicano conseguida en un Campeonato Mundial.

¿Qué sigue para la tiradora?

Tras esta victoria, Gabriela Rodríguez tiene como siguiente competencia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pues en septiembre aseguró su lugar.

Además, continuará su preparación en el tiro de escopeta para clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y conseguir una medalla.

Recordemos que la mexicana se ha clasificado en las últimas competencias olímpicas, logrando estar entre las mejores 8 tiradoras del mundo.