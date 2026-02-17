Lo que necesitas saber: México se enfrentará contra Portugal el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca.

México ya tiene confirmado parte de su calendario del 2026, además de los partidos del Mundial, contra Sudáfrica, Corea del Sur y un rival que está por definirse. El Tri del ‘Vasco’ Aguirre ya tiene definidos los nombres de los seis rivales pendientes para los últimos juegos amistosos, y cuatro de ellos son mundialistas: Portugal, Bélgica, Ghana y Australia.

Hay otros dos partidos ante selecciones europeas que no veremos en el Mundial: Islandia y Serbia, que será el último rival previo al debut en la Copa del Mundo contra Sudáfrica.

Fotografía @miseleccionmx

Partidos de México para el 2026

El próximo partido de la Selección Mexicana, es el 25 de febrero, frente a Islandia, a las 20:00 horas, y se disputa en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Este juego marcará el regreso del Tri a México, después del capítulo en el que los jugadores mexicanos fueron abucheados en Torreón, tras empatar 0-0 contra Uruguay. Así que la expectativa es que los seleccionados estén a la altura del juego y puedan brindarle un buen espectáculo a los aficionados, aunque para este partido sólo se contará con elementos que juegan en la Liga MX, al no ser Fecha FIFA.

Sin duda uno de los juegos más esperados de México, antes del Mundial 2026, es el partido contra Portugal el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca, pues será la oportunidad de ver a Cristiano Ronaldo. Tres días después, tendrán que enfrentar a Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

Cristiano Ronaldo y Portugal / Fotografía @cristiano

México disputará al menos tres partidos en territorio mexicano. El primero de ellos es el Estadio Corregidora, el 25 de febrero, contra Islandia. Después vendrá el partido contra Portugal, en la reapertura del Estadio Azteca, contra Portugal, el 28 de marzo. ¿Vendrá Cristiano Ronaldo?

El último partido confirmado en México el del 22 de mayo, en el estadio Cuauhtémoc, contra Ghana, y posiblemente el partido contra Serbia, del 4 de junio, también sea en México, aunque esto es mero rumor.

Calendario Selección Mexicana 2026

Partido Fecha Sede Panamá 0-1 México 22 de enero 2026 Estadio Rommel Fernández

Ciudad de Panamá Bolivia 0-1 México 25 de enero 2026 Estadio Olímpico

Santa Cruz, Bolivia México vs Islandia 25 de febrero 2026 Estadio Corregidora

Querétaro, México México vs Portugal 28 de marzo 2026 Estadio Azteca

CDMX, México México vs Bélgica 31 de marzo 2026 Soldier Field

Chicago, Estados Unidos México vs Ghana 22 de mayo 2026 Estadio Cuauhtémoc, Puebla México vs Australia 30 de mayo 2026 Rose Bowl

Pasadena, California México vs Serbia 4 de junio 2026 Sede por confirmar*

Grupo de México en el Mundial 2026

México se ubica en el Grupo A del Mundial 2026, junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje D (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda).

Hará su debut en el partido inaugural el 11 de junio contra Sudáfrica, tal como sucedió en el 2010 y una vez más con Javier Aguirre en el banquillo. Después será turno de Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara y por último contra el Repechaje D el 24 de junio.

Rivales de México en el Mundial 2026

Así que estos partidos amistosos definirán la lista de jugadores que serán convocados por Javier Aguirre para el Mundial del 2026. El 11 de mayo es el día límite para presentar una prelista de 30 y hasta 35 jugadores.

La lista definitiva de los 26 jugadores de México que van al Mundial del 2026 tiene que entregarse a FIFA el 1 de junio.