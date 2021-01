¡A cobrar los cheques! Ganadores y perdedores de los bonos de la NFL

La temporada de NFL acabó y algunos jugadores ya no podían esperar para que terminara y no sólo por llegar a los playoffs, para algunos. La razón por la que estaban esperaban el final de la semana 17 es porque verán reflejados sus bonos en un cheque, si es que los alcanzaron.

Esta semana 17, se alcanzaron varios bonos y otros simplemente no pudieron llegar a lo acordado. Los jugadores llegan a la última semana con las ansias de lograr poner varios 0´s en sus chequeras y hacen de todo para lograrlo o incluso sus compañeros los ayudan como sucedió en el Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers con Russell Wilson y David Moore.

Estos bonos se dan de acuerdo al rendimiento de cada jugador a lo largo de la temporada, no todos los jugadores aspiran a este privilegio. Cada equipo determina los bonos con los jugadores y pueden ser tana variados como los que veremos a continuación.

Leonard Floyd de Los Angeles Rams

El liniero externo de los Rams se embolsó $1.25 millones de dólares, que en pesos mexicanos serían unos $24,965,725.00. Este dinero todo por alcanzar las 10.5 capturas al mariscal de campo, en la semana 17 de la NFL logró esta marca después de derribar al mariscal suplente de los Arizona Cardinals.

Za’Darius Smith de Green Bay Packers

El liniero se llevó un doble bono para ganar $1,000,000 de dólares, al rededor de $19,885,697.00 pesos mexicanos. Uno de los bonos fue por llegar al doble digito de capturas y consiguió 12.5, el otro premio se dio por llegar a las 12 capturas de mariscal de campo.

DeVante Parker de Miami Dolphins

$750,000 dólares se llevó el receptor de los Dolphins, $14 967 654.75 pesos mexicanos para completar su bono por 60 pases atrapados en la temporada y 750 yardas por pase. En la última semana de la NFL sólo le restaban 4 recepciones y 73 yardas, las cuales consiguió.

Tom Brady de Tampa Bay Buccaneers

$562,500 dólares fue lo que ganó Brady por quedar entre los cinco primeros mariscales en yardas por pase. Quedó en tercer lugar de este rubro para poder llevarse el bono de $11,229,763.50. La temporada no pudo acabar mejor para Tom ya que también alcanzó la postemporada con su equipo.

Antonio Brown de Tampa Bay Buccaneers

El receptor dejo atrás todos los escándalos que lo alejaron en los primeros partidos de NFL. $250,000 dólares de bono se llevo Brown por llegar a las 45 recepciones en la temporada y alcanzar los playoffs. Uno de los bonos que no, se quedó corto en el rubro de las anotaciones, en las que hizo 4 y necesitaba 6.

Aun le queda pendiente un bono de $750,000 dólares, unos $14,967,654.75 pesos mexicanos por ganar el Super Bowl con los Buccaneers.

Jugadores que no lograron bono

James Bradberry de los New York Giants: El esquinero de los Giants no pudo conseguir el bono de $250,000 dólares por no alcanzar la marca de intercepciones en una temporada, sólo le restaban 2 para lograrlo.

Chris Jones de los Kansas City Chiefs: El tacle de los Chiefs se quedó cerca del bono de los $1,250,000 dólares por capturas a mariscal de campo. Le restaron 2.5 capturas para llegar al objetivo.

Andy Dalton de los Dallas Cowboys: El mariscal se llevaría $1,000,000 de dólares por alcanzar la postemporada, cosa que no sucedió aunque estuvieron cerca de hacerlo.