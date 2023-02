Políticos vemos, pasado en el futbol no sabemos… Genaro García Luna es quizá el exfuncionario del que más se habla en este momento por el juicio que enfrenta en Estados Unidos.

Acá no vamos a hablar de temas turbios ni todo aquello por lo que se le acusa, de este lado nos corresponde hablar de su pasado en el futbol. ¡Ey! ¡No te escondas, América!

Fíjate que muuuuuuucho antes de ser Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna le entró al fucho nada menos con las águilas del América. Hablamos de la gloriosa década amarilla: los años 80.

Fue por esos tiempos cuando el hoy acusado portó la playera azulcrema y llegó a jugar en tercera división con las inferiores del club. Lo anterior se supo tras una entrevista en ESPN a Ramón Raya, exentrenador de la Selección Mexicana de Futbol playa. Él coincidió en ese entonces con Genaro García Luna en su paso por Coapa.

“En un torneo distrital, yo formaba parte del América Gustavo A. Madero y ahí es cuando lo veo por primera vez. No era muy bueno, pero sí disciplinado. Era de mucho esfuerzo, era callado , porque tenía la situación del lenguaje, pero nunca tuvo problemas con nadie ”.

Genaro García Luna jugaba como defensa en el América, pero su futuro se encaminó a la política porque, para su familia (para su padre especialmente), primero debía cumplir con la escuela antes que con el futbol.

“Fue subiendo hasta que llegó a reserva y es cuando lo dejo de ver porque me fui al Mundial Sub-17 de 1985. Esa temporada él ya no jugaba, e ra suplente en la reserva . América solamente tenía primer equipo, reserva central y reserva nacional. Él llegó al segundo equipo de América, justo termina la temporada, lo llamaron y le dieron las gracias ”.

Ángel ‘Coca’ González fue quien se encargó de llevar a Genaro García Luna al América. Él es quien recordó que eso de los estudios fue un obstáculo para que el futuro secretario de Seguridad continuara su carrera como futbolista.

“Él estuvo hasta la tercera división y ya entrenaba en la mañana y el papá no lo dejó. Por ahí intentó, pero el papá no quiso, le pidió que primero la escuela. No era alto, pero era potente. Técnicamente de regular hacia arriba, era buen defensa. Destaco su carácter, era un chavo muy entregado y era bueno“.