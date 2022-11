¿Por qué usó el número 3? El último deseo que Gerard Piqué hizo realidad en su retiro del futbol 

Gerard Piqué ha cumplido todos los deseos que se ha trazado a lo largo de su carrera. Es uno de los jugadores españoles que lo ha ganado todo, absolutamente todo, como futbolista, tanto con el Barcelona como con la Selección de España y aún en su sorpresivo anuncio de retiro como futbolista profesional, cumplió los que podrían ser sus últimos dos deseos.

El defensa central había anticipado años antes que su intención era retirarse como jugador de Barcelona, por lo cual, a la hora de anunciar su retiro, dejó claro que después del equipo catalán no habría ninguna otra combinación que no fuera el blaugrana, por ello, cuando Xavi Hernández le explicó que no habría espacio como titular para él, tomó la postura de quedarse en el club, a pesar de los pesares, aún siendo suplente.

Su último deseo también se ha cumplido, el de llevar el número 3. A pesar de que es uno de los capitanes, el impacto de Piqué en el Barcelona cada vez ha sido menor, pero aún así su jerarquía se respeta, por lo cual el número 3 se ha mantenido en su dorsal: “Es el número que espero me acompañe hasta que me retire”, dijo en abril de 2016.

¿Por qué Piqué usa el número 3?

Aunque en otros equipos, como Manchester United, no portó el número 3, en el Barcelona sí lo ha llevado, incluso desde categorías inferiores, y es en esa etapa en la cual adoptó el número, debido a la propia filosofía de juego del equipo catalán.

Por su sistema de juego, Barcelona se sale del molde de la numeración tradicional, en la cual el número 2 se entregaba al defensa central. En categorías inferiores, el Barcelona juega sólo con tres defensas, y reparte la numeración en función de características y funciones dentro del campo, a partir del lateral derecho, al que se le asigna el número 2, al defensa central el número 3 y al lateral izquierdo el número 5.

Getty Images

El número 4 se asigna el mediocampista que reparte juego delante de los defensas, y fue por ello que Josep Guardiola jugaba con ese número, el cual también usó Rafa Márquez, quien a veces jugaba como defensa central o en medio campo.

“El número tres me ha perseguido o me ha acompañado toda la carrera. Jugábamos con tres defensas atrás, el lateral derecho llevaba el 2, el central el 3 y el lateral izquierdo el 5. De ahí mi pasión por el 3“, explicó el zaguero central. “Y en el Barcelona como en la Selección Española he llevado el 3 y es el número que espero me acompañe hasta que me retire”, mencionó.

¿Qué pasará con el número 3 en el Barcelona?

El número quedará libre a partir del mercado de invierno y sólo podrá ser utilizado por un jugador de nuevo ingreso, es decir un fichaje invernal, de lo contrario el dígito quedará libre y podrá ser ocupado tras una nueva repartición de dorsales.

Si este es el caso, el número podría ser heredado a Ronald Araújo, quien se ha convertido en el referente de la zaga del Barcelona y quien de hecho le quitó la titularidad a Piqué.

Getty Images