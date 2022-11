Querido por muchos, odiado por otros tantos, pero siempre presente. Gerard Piqué es una parte muy importante en la historia del Barcelona, club que lo vio crecer, ganarlo todo y ahora decir adiós al futbol.

Piqué publicó un emotivo video en redes sociales para anunciar que después del equipo blaugrana, no habrá otro en su carrera. Asimismo, confirmó que este sábado 5 de noviembre tendrá su último partido en el Camp Nou; el rival será el Almería.

No es ningún secreto que el nivel de Piqué dejó mucho qué desear durante la última temporada. Las críticas eran cada vez más, los reflectores se enfocaron en cualquier cosa, menos en lo deportivo (o estrictamente la cancha) y la decisión final se tomó con los primeros pasos del defensor en mente.

Getty Images

“Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí. Como muchos de ustedes, soy del Barça desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en ese niño, en qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños.

“Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quería decirles que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más. Animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tarde o temprano volveré”, narra Piqué mientras podemos disfrutar de imágenes desde que era niño, hasta la actualidad.

Los números y el legado de Gerard Piqué en el Barça

Gerard Piqué se formó como futbolista en el Barcelona; si bien no fue el único equipo en el que jugó, sí decidió que sería el último. El central español pasó por el Manchester United y el Real Zaragoza antes de afianzarse de manera definitiva a la escuadra blaugrana.

666 partidos, 37 títulos y 58 goles conforman una trayectoria sumamente exitosa de casi 14 años. Con el Barça lo ganó todo: Liga, Copa, Supercopa, Champions League, Supercopa de Europa, y Mundial de Clubes.

Título Equipo ¿Cuántas veces lo ganó? Premier League Manchester United 1 Community Shield Manchester United 1 EFL Cup Manchester United 1 LaLiga Barcelona 8 Copa del Rey Barcelona 7 Supercopa de España Barcelona 6 Champions League Barcelona 4 Supercopa de Europa Barcelona 3 Mundial de Clubes Barcelona 3 Europeo SUb 19 Selección de España 1 Copa del Mundo Selección de España 1 Eurocopa Selección de España 1

Getty Images