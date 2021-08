El gran gesto que Andrés Guardado tiene con las jugadoras del Betis Femenil

¡Crack en toda la extensión de la palabra! El mexicano Andrés Guardado es un futbolista muy querido por la afición del Real Betis, pero también tiene buena relación con el equipo femenil. El futbol femenino en España recién se está profesionalizando, por lo que las jugadoras suelen pasar momentos complicados.

Ahí es donde entra un gesto digno de aplaudir. El tapatío de 34 años de edad conoce las diferencias que hay entre una escuadra y otra, por lo que busca la manera de darles una mano. Marta Perarnau, refuerzo del Atlético de San Luis, fue su compañera en el club bético y compartió esta acción en entrevista con ESPN.

“Es verdad que no he tenido la oportunidad de hablar mucho con él, sobre todo después de la pandemia hubo una separación muy grande entre todas las secciones y no teníamos prácticamente contacto. Pero es de destacar que era el único jugador de la plantilla del varonil que nos daba botas (tachones) a la sección femenina.

“Andrés tiene un pie que más o menos se adaptaba a unas cuantas jugadoras, tenía un 40, aquí en México no sé cómo decir las tallas con centímetros. Cada mes o cada dos meses nos daba botas y gracias a él muchas jugadoras tenían botas nuevas para estrenar cada cierto tiempo; eso es un gesto muy difícil de ver en un jugador profesional. Creo que dice mucho de él“, contó Perarnau sobre Andrés Guardado y su labor en el Betis.

La zaguera acaba de llegar a la Liga MX Femenil gracias a la apertura de plazas para extranjeras. También militó en el Rayo Vallecano y acompañada de Bea Parra, transmite experiencia dentro y fuera de la cancha sobre el panorama español.

¿Cuál es la situación del futbol femenil en España?

Las diferencias que Andrés Guardado conoce entre los equipos varonil y femenil del Betis son muy grandes. Con solo decir que su Liga Femenil recién comienza la profesionalización, notamos el desequilibrio entre un género y otro.

A diferencia de torneos como la Liga MX Femenil, la Primera Iberdrola nunca tuvo el mismo valor para la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y eso resaltó todavía más desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Las futbolistas ni siquiera contaron con un protocolo sanitario correcto y la temporada se alargó demasiado por los partidos pospuestos por contagios.

Ahora, el futbol femenil en España vivirá una nueva etapa. La Liga Ellas abrirá las puertas al profesionalismo y se espera que con ello, mejoren las condiciones de todos los clubes. La temporada comenzará el 4 de septiembre, pero al menos ahora Marta Perarnau considera que México lleva ventaja sobre los clubes de su país.

“Existe una serie de recursos y características que se posee aquí en México que no hay en España, y me refiero positivamente. Tenemos prácticamente todo lo que necesita un futbolista para sentirse profesional y ya no sólo es importante los varoniles, sino que la sección femenil, al menos aquí en el San Luis, tenemos absolutamente todo para sentirnos futbolistas profesionales.

“Y si te comparó con España tenemos… te diría más. Entonces creo que en eso vas ganando aquí en México… muy muy muy por delante“, explicó la defensora.