Ellas son las extranjeras que jugarán el Apertura 2021 de la Liga MX Femenil

¡Comienza una nueva etapa! La incorporación de jugadoras extranjeras a los clubes de la Liga MX Femenil promete marcar un parteaguas en la competencia y crecimiento del torneo a partir del Apertura 2021.

La Asamblea Ordinaria de la Liga MX trajo estos cambios a finales de mayo. Ahí, el presidente Mikel Arriola dio a conocer que cada equipo femenil podrá incorporar a dos jugadoras extranjeras a su plantel.

De inmediato surgieron cientos de dudas sobre el futuro de las mexicanas, sus sueldos y el desarrollo de elementos jóvenes. Sin embargo, la mayoría de los clubes promete mantener sus objetivos iniciales y, poco a poco, sumar futbolistas no nacidas en México.

Stefany Ferrer (Tigres)

Puede desempeñarse como mediocampista y delantera, por lo que generará competencia en ambas posiciones, con jugadoras como Katty Martínez o Belén Cruz. Cuenta con doble nacionalidad, nació en España y es brasileña gracias a sus padres.

Se incorporó a las actuales bicampeonas del futbol mexicano después de jugar para el West Virginia de Estados Unidos. Antes de jugar en Norteamérica, se formó con el Atlétic Vilafranca, el CF Igualada y el Espanyol B.

Michelle Montero (Cruz Azul)

La costarricense originaria de Sarapiquí, Heredia, tiene 26 años de edad y juega como delantera. Su última experiencia a nivel de clubes también fue internacional, pero lejos de Latinoamérica: formó parte del Hapoel Be’er Sheva FC de Israel.

Ahí, la experiencia de Michelle Montero superó por mucho las barreras de lo deportivo. El conflicto israelí-palestino provocó que los entrenamientos y partidos se suspendieran durante un tiempo; sin embargo, hubo situaciones más complicadas.

“No es que quiero llamar la atención ni nada parecido, pero no sabía que los bombardeos me habían afectado tanto. Quedé muy alterada, al punto que si escucho un sonido muy fuerte me asusto mucho y estoy preocupada por eso. Escuchaba las sirenas que alertaban que se aproximaba un bombardero y me iba a un lugar seguro“, relató la atacante a La Teja.

A pesar de que el club no ha emitido el anuncio oficial, la misma Montero anunció su fichaje en un programa de televisión: “Me abrieron las puertas en el Cruz Azul de México. El sueño más grande de mi vida ha sido jugar ahí, la Liga es muy apoyada. Por el momento estaré una temporada, un torneo corto“.