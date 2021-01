¡Intenta no llorar! El gran gesto del León con Don Alfredo, su fiel aficionado

Bien dicen que el amor por el equipo es para toda la vida… Alfredo ‘El Pollo‘ Martínez es un fiel seguidor del Club León desde hace varias décadas y ahora, con 89 años de edad, recibió un regalo muy significativo por parte de la directiva esmeralda.

La historia de Don Alfredo se viralizó a través de la cuenta de Twitter de su nieta Gabriela, quien apoya a Tigres, pero no dudó en compartir un poco sobre el orgulloso aficionado de La Fiera.

“Le voy al Club León porque mi madre era de aquellas tierras. Tuve la dicha de platicar con Don Roberto Salomone… Tengo fotos cuando fuimos a recibir a Cabinho al aeropuerto, ahí está mi querida esposa. Al Club León le iré hasta que me muera“, dijo Martínez en un video.

Yo soy Tigre de Corazón, pero mi abuelito es LEON! Me encanta escuchar sus historias! A sus 89 años tiene excelente memoria! 🦁🦁 les manda un abrazo grande, terminando la pandemia iremos a Leon! Para que vuelva a vivir los viejos tiempos @clubleonfc @Chapomontes10 pic.twitter.com/0X9A0VkXU8 — Gabriela Valdes Mtz (@GabrielaVMtz22) January 7, 2021

Con el pasar de las horas, aparecieron cientos de respuestas a la publicación. Conocidos y desconocidos mandaron mensajes de cariño al apasionado abuelito, que probablemente no se imaginaba lo que ocurriría días después.

El detalle de la directiva del León

Gabriela Valdes compartió más recuerdos con el equipo esmeralda. Además de la fotografía con Evanivaldo Castro, mejor conocido como Cabinho, mostró imágenes de Don Alfredo y su esposa ‘Goyita‘ con jugadores y cuerpo técnico de la época de los años 80.

Somos de Monterrey NL! En esta foto están mis abuelitos recibiendo a cabo Cabinho pic.twitter.com/d6oVMIDd6P — Gabriela Valdes Mtz (@GabrielaVMtz22) January 7, 2021

Desafortunadamente, ‘Goyita‘ falleció y a pesar de que ya no se encuentra con ‘El Pollo‘ para apoyar al club, la directiva encabezada por Jesús Martínez tuvo un gran gesto para recordarla luego de haber conseguido el octavo título de Liga.

Alfredo Martínez recibió una playera del León con el nombre de su amada esposa en la espalda y tanto él, como el resto de la familia, se mostraron muy agradecidos por el detalle.

“Gracias señor Jesús por este hermoso regalo que me has dado. Lo voy a conservar hasta que me muera, a lo mejor me lo llevo hasta el panteón“, manifestó el abuelito que conmovió a miles de personas en las redes sociales mientras mostraba el jersey en otro video.

Gracias infinitas al presidente del club @jmartinez_leon @clubleonfc el detalle que tuvieron con mi abuelito y mi abuelita QEPD vale oro. Nos conmovió muchísimo leer el nombre de mi abuelita en la playera, yo se que desde el cielo está más que feliz. ♥️ Un Leon en tierras regias pic.twitter.com/qbgCwSTkXI — Gabriela Valdes Mtz (@GabrielaVMtz22) January 9, 2021

Por su parte, la cuenta del León también compartió un poco sobre este aficionado que reside en Nuevo León y se le aseguró que lo verán muy pronto, así que podría recibir más de una sorpresa en las próximas semanas.